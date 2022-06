Carlo Conti, che dispiacere | È stato costretto a mollare: “Non tornerà più”

Il conduttore di Rai1 non sta vivendo momenti facili. Il cambio di rotta non ha funzionato, verdetto devastante

Il celebre volto di Rai1, storico conduttore di diversi programmi televisivi, è come tutti in attesa della presentazione dei palinsesti Rai prevista per il 28 giugno. Carlo Conti, negli anni, non si è mai tirato indietro a nuove proposte e grandi progetti, cercando di innovare sia la sua televisione che, in generale, la proposta.

Nelle ultime ore, però, una dura realtà si sta facendo sempre più concreta e vicina. Sembra che non ci sia altra soluzione se non sospenderlo, perché gli ascolti sono troppo bassi e i costi non sono coperti dai ricavi.

Carlo Conti, flop: The Band potrebbe non tornare

Il volto di Carlo Conti è da molti associato ad alcuni programmi storici della Rai. In primis, lui è il conduttore di “Tale e Quale Show”, il programma in cui personaggi famosi del cinema, della musica o dell’arte si mettono in gioco imitando in tutto e per tutto altri artisti. È questo un format molto amato da grandi e piccini e ottima occasione, per ogni concorrente, di mettersi in gioco e di far conoscere un nuovo lato di sé.

Un altro programma condotto da Carlo Conti e di successo è “Top 10”. Questo è stato il primo programma ad andare in onda dopo la pandemia e quella del 2020 è stata la sua prima edizione. Il successo l’ha poi lanciato verso una seconda edizione, proposta nella primavera del 2021. Un’ipotetica terza, però, è stata bloccata: Carlo Conti ha preferito sospenderla per provare un nuovo lancio, “The Band”.

Il programma delle band musicali amatoriali, infatti, è andato in onda su Rai1 proprio nella primavera del 2022. “Top 10”, quindi, è stato fermato alla sua seconda stagione e, da venerdì 24 giugno, verrà riproposta la prima in replica, alle 21.25. Questa scelta, però, non sembra essere stata la più azzeccata: “The Band” non ha affatto avuto il successo sperato. I suoi numeri mettono in dubbio un ipotetico ritorno di questo programma, l’anno prossimo.

Scegliere di sospendere “Top 10” per fare questo lancio non è quindi stato fruttuoso. Chissà che, per l’anno prossimo, Carlo Conti e Rai1 decidano di tornare sui propri passi e di riproporre il programma precedente, di maggiore successo. Flop, quindi, per la musica rock su Rai1: i giovani non si sono affezionati al format, come invece si sperava, e i più adulti non si sono riusciti ad appassionare e divertire.

