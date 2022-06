Bicarbonato, usalo subito così | Li debella con 15 minuti

Il bicarbonato di sodio è presente in tutte le dispense: scopri come usarlo per debellare questi fastidiosi insetti.

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente versatile, economico, ed è presente nella case di milioni di italiani. Può essere utilizzato in molteplici modi, dalla cura della persona, a quella della casa, ma è utile anche per debellare fastidiosi insetti.

Si tratta degli acari, vera e propria piaga: questa sottospecie di aracnidi può rappresentare una minaccia per la salute. Gli acari sono spesso causa di asma e allergie nell’essere umano: vediamo il ruolo del bicarbonato nella lotta a questi microscopici infestatori.

Bicarbonato contro gli acari, e non solo

Per contrastare la proliferazione degli acari, il bicarbonato si rivela una vera panacea. Questo economico ingrediente ben si presta al loro contrasto: basterà spargere un leggero velo di polvere bianca sulle superfici da trattare, e lasciarla agire da un minimo di 15 minuti al massimo di 2 ore. Quando andremo a rimuovere il bicarbonato, gli ospiti indesiderati saranno del tutto K.O., e potrete procedere con le pulizie di rito per igienizzare le superfici.

Un altro rimedio naturale e molto efficace consiste nell’impiego delle bustine di tè. Filtrando il contenuto di due bustine in un flacone di acqua tiepida, otterremo un liquido verdastro, da travasare in seguito in un contenitore spray. Basterà in seguito nebulizzarne il contenuto su cuscini, lenzuola, poltrone e divani, e lasciare asciugare al sole. Tale procedura andrebbe ripetuta ogni due settimane circa, in modo da garantire continuità all’opera di disinfestazione home-made.

Altri impieghi del bicarbonato

Tornando al bicarbonato, vediamo quali altri impieghi trova questo economico fac-tatum. Potete utilizzarlo al posto del dentifricio, immergendo il vostro spazzolino direttamente nella polvere bianca: inodore e insapore, vi garantirà una perfetta detersione dello smalto dentale. Risulta efficace anche come deodorante per scarpe, ed è particolarmente indicato per le calzature sportive: basterà spargere un po’ di polvere al loro interno, e lasciarla agire per una notte intera. Il giorno successivo, indossate con tranquillità le vostre sneaker preferite, badando però di scuoterle attentamente.

Toccasana per un bagno rilassante, il bicarbonato è benefico anche per la salute di mani e piedi: potete infatti aggiungerlo al vostro maniluvio e pediluvio per trarre sollevo immediato in caso di gonfiore o pesantezza. Utilizzatelo anche come scrub corpo: la sua particolare granulosità ben si presta all’opera di esfoliazione della cute. In caso di punture di insetto o irritazioni, infine, basterà miscelarlo con poche gocce di acqua tiepida e applicarlo sulla cute lesa: in pochi minuti avrete risultati sorprendenti!

The post Bicarbonato, usalo subito così | Li debella con 15 minuti appeared first on Ck12 Giornale.