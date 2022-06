Strage di Uvalde, la scuola verrà demolita

Washington, 22 giu. (Adnkronos) – Verrà demolita la Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, teatro della strage che il mese scorso è costata la vita a 19 studenti e due insegnanti. Lo ha detto il sindaco Don McLaughlin durante un incontro con gli abitanti della città che chiedevano risposte dopo il massacro del 24 maggio. L’annuncio del sindaco è arrivato senza l’indicazione di una data.

“A quanto mi risulta – ha detto in dichiarazioni rilanciate anche dalla Bbc – quella scuola sarà demolita. Non si potrà mai chiedere a un bambino o a un insegnante di tornare in quell’istituto”.

Lo stesso era accaduto con la Sandy Hook Elementary School di Newtown, in Connecticut, demolita dopo il massacro del 2012 con 20 studenti e sei adulti uccisi. Poi è stata costruita una nuova scuola nella stessa area.