Rompicapo Quadrati | Credi di essere un asso dei test di logica? Scoprilo subito

Se ami i rompicapo geometrici, questo fa al caso tuo. Ma attenzione a non farti ipnotizzare dai quadrati colorati.

Questo rompicapo dei quadrati potrebbe farti ipnotizzare in meno di un minuto se non lo risolvi in fretta. Provaci subito!

I rompicapo e i test logica sono l’ultima moda degli italiani. Con l’arrivo dell’estate c’è un naturale incremento di vendite di riviste di enigmistica e sudoku. Su di esse infatti ci sono cruciverba, rebus, indovinelli e rompicapo di tutti i tipi. Su internet poi spopolano i test di logica figurali come questo che ti proponiamo, nel quale dovrai dimostrare di essere un abile osservatore. A volte basta un po’ di allenamento per il nostro cervello per tenerlo in allenamento e divertirsi allo stesso tempo.

Come una vera palestra in cui fai training regolarmente, anche la nostra memoria va potenziata ad esempio. A scuola eravamo obbligati a concentrarci per non rischiare un brutto voto, ora invece possiamo rilassarci e sfidare gli amici tra quiz e rompicapo.

Se poi sei un amante della geometria, questi quadrati colorati sono il gioco giusto per te. Sei pronto? Rilassati, fai un bel respiro e iniziamo! Osserva bene la figura, la domanda é davvero semplice: sai dirmi quanti sono i quadrati rappresentati nella figura? Vediamo se riuscirai a indovinare.

La soluzione dei rompicapo

Se sei già arrivato a leggere fin qui significa che hai già in mente la risposta. Scopriamo insieme se hai dato la giusta soluzione.

Se ami la geometria sarà stato semplicissimo dare la risposta e avrai senz’altro trovato il trucchetto.

In effetti la tua mente probabilmente é stata abile a trovare il giusto ragionamento logico che era quello di contare i colori dei quadrati che sono 10. Perciò i quadrati sono 10! Hai indovinato o ti sei fatto ipnotizzare?

