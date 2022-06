Rai1 | Trattativa segreta, rivogliono lo showman: gli daranno il sabato sera

Potentissima indiscrezione sul futuro del sabato sera di Rai1. Sembra che la proposta sia reale: lo rivogliono in prima serata

Giugno è un mese delicato, per la televisione. Da un lato, finiscono tutte le edizioni invernali dei principali programmi: le chiusure lasciano spazio al palinsesto estivo, con le sue novità e i suoi ritorni. Dall’altro, è proprio a giugno che la Rai e Mediaset iniziano a programmare i palinsesti invernali dell’anno successivo, ponderando tra ciò che, in quello appena concluso, ha funzionato e ciò che invece non ha funzionato.

Rai1, in particolare, sembra concentrata sul sabato sera. Oltre allo storico Ballando con le Stelle, infatti, non c’è un’altra valida alternativa che possa provare a lottare con il fortissimo Canale5. L’idea è quindi proprio quella di chiamare lo showman dai numeri pazzeschi: telefonata bollente per lui, la proposta è allettante.

Rai1, serve lui: dopo l’evento, non lo mollano più

Sembra che Rai1 abbia puntato gli occhi su di lui, Gigi d’Alessio. Il cantante napoletano è recentemente andato sul primo canale della Rai con il suo concerto “Gigi – Uno come te”, l’evento di Piazza Plebiscito a Napoli per i suoi trent’anni di carriera. Il concerto ha riunito in Piazza tantissimi fan del cantante e, sul palco con lui, è salito anche suo figlio LDA.

Luca, infatti, si è fatto conoscere ad Amici di Maria de Filippi come concorrente di canto della squadra di Rudy Zerbi. Fin dai primi giorni, il ragazzo ha voluto sottolineare come il suo desiderio fosse interrompere la catena del “figlio di..”, per farsi conoscere per come è. Così ha fatto, Luca: sul palco di Piazza Plebiscito, suo papà ha detto con orgoglio che adesso è lui ad essere “papà di…“. Il momento è stato toccante ed emozionante, ed ha segnato un passo importante per Luca.

La serata, trasmessa su Rai1 in diretta, ha conquistato il 24% di share di media. Stefano Coletta, direttore dell’Intrattenimento Rai, non ha potuto fare a meno di notare questo incredibile risultato e sembra che abbia messo gli occhi sul cantante partenopeo, per il sabato sera. Gigi d’Alessio non sarebbe nuovo alla conduzione, su Rai1: nel 2019 ha presentato “20 anni che siamo italiani” con Vanessa Incontrada, raggiungendo il 19% di share di media. Chissà, quindi, che nelle prossime ore possa arrivare qualche comunicazione ufficiale. Sicuramente, martedì 28 giugno durante la presentazione dei palinsesti Rai si saprà il futuro di questa idea: sarà Gigi d’Alessio il nuovo re del sabato sera?

