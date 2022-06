Oroscopo Paolo Fox del 23 giugno: giovedì spettacolare, ecco per quali segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti aspetta una giornata favorevole e felice, in cui avrai successo nei problemi che si presentano e potrai svolgere con successo le tue attività, sia lavorative che di altra natura. Una giornata non senza fatica e ostacoli da superare, ma con un risultato finale molto soddisfacente. Favorisce la vita sentimentale. Noterai che le tue emozioni stanno arrivando al culmine mensile oggi, Ariete. Non allarmarti, ma fai attenzione a scagliarti contro le persone senza motivo. Potresti sentirti al limite. Gli insulti involontari degli altri potrebbero spingerti oltre quel limite in una furia di emozione. Le parole dure pronunciate oggi possono danneggiare a lungo i sentimenti degli altri, quindi rimani in silenzio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Devi fare attenzione alla tendenza a prendere tutto troppo sul personale, a metterti in guardia in situazioni che non sono davvero un grosso problema, altrimenti potresti avere delle incomprensioni o incidenti inutili. Successi ottenuti lottando sul lavoro o negli affari, o battendo altri concorrenti. Extremes è il nome del gioco ora, specialmente per te, Toro. Oggi l’enfasi è sull’azione. Sei tu quello da chiamare per portare a termine il lavoro. Non aspetterai un altro secondo per farlo semplicemente. Le tue emozioni fluiscono e hai un pozzo infinito di forza e risorse interne. Usa questo potere a tuo vantaggio. Entra in contatto con altri che condividono punti di vista simili e osserva gli incredibili risultati che si svolgono.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Tendenza a correre rischi o a giocare d’azzardo, atteggiamenti o iniziative audaci sia in materia di lavoro che di fronte ai viaggi. Ma andrà tutto bene perché dentro di te qualcosa ti dice che sei protetto contro ogni avversità ed è tempo di lottare e rischiare per ciò che più desideri. Sii avventuroso e lanciati in un nuovo territorio, Gemelli. Sii un pioniere. Lavora per fare nuove scoperte nel mondo. Oggi non è un giorno per preoccuparsi delle conseguenze. È un giorno per iniziare le cose. C’è una grande quantità di energia ardente nel cosmo che ti aiuta nella tua ricerca del nuovo e del fresco. Prendi l’iniziativa e cerca di non farti portare fuori rotta dalle sanguisughe e dai cagnari del partito.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La Luna oggi non è in una buona situazione cosmica e può favorire stati d’animo alquanto negativi o depressivi, seminando magari dubbi sulle vostre capacità o sulle vostre possibilità. Ma non dovresti ascoltare quei canti delle sirene perché quando hai fatto cose meravigliose eri la stessa persona di adesso. Certe situazioni potrebbero essere difficili da affrontare oggi poiché prendono una svolta emotiva, Cancro. Stai diventando ansioso. Le cose iniziano senza l’attenta pianificazione e considerazione che ritieni necessarie. Cerca di non preoccuparti così tanto. È probabile che il tuo stesso dubbio ostacoli qualsiasi progetto. Abbi fede che le cose si risolveranno. Essere audace. Assumere un ruolo attivo nell’aiutare a far rotolare la palla invece di trattenerla.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le cose non saranno facili oggi perché sorgeranno imprevisti che dovrai affrontare, oppure potresti anche ricevere delle brutte notizie, o semplicemente notizie che non erano quelle che ti aspettavi, anche se non necessariamente cattive. Ma è solo un giorno un po’ nervoso, poi tutto tornerà come prima.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Vi aspetta una giornata favorevole e felice sia nelle questioni lavorative e materiali che nella vita intima e familiare. Tuttavia, all’inizio non ti sembrerà così perché inizierai la giornata abbastanza sopraffatto o addirittura un po’ abbattuto, ma devi solo andare avanti e vedrai che presto tutto cambierà in meglio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi avrete una buona giornata di lavoro e in generale per questioni legate al denaro, potreste anche avere un colpo di fortuna o ricevere un aiuto su cui inizialmente non avevate contato. Qualunque cosa accada, non smettere di muoverti e di prendere iniziative perché se il frutto non arriva oggi, arriverà dopo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ti aspetta una giornata di grande attività e ricca di lotte o ostacoli da superare. Tuttavia, non aspettatevi di raccogliere oggi i frutti dei vostri sforzi, che verranno dopo e lo faranno con fermezza, ma oggi è un giorno per seminare e togliere i sassi dalla strada. Devi anche combattere contro un certo calo di umore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi hai una bella giornata per viaggiare e socializzare, le cose andranno come desideri nonostante potresti non essere animato come in altre occasioni, sicuramente motivato da alcune antipatie o preoccupazioni familiari. Ma questo non influirà sul tuo lavoro e raggiungerai i tuoi obiettivi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi le cose saranno un po’ difficili per te e quello che vorresti potrebbe essere molto diverso da quello che dovrai vivere. Potresti essere vittima di qualche ingiustizia o vedere come un altro si prende i meriti di ciò che hai ottenuto con grande sforzo e tenacia. Tieni gli occhi ben aperti, perché non tutti sono tuoi amici.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ultimamente hai una gran voglia di lottare per i tuoi sogni, sei stanco di vivere una vita che per te non ha molto senso o ti porta ben poco. Senti più che mai il desiderio di essere libero e di dare un senso vero alla tua vita. La verità è che questo è il momento ideale per lottare e raggiungerlo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Una persona molto vicina a te ti chiederà aiuto, forse un familiare, un caro amico o forse il tuo stesso partner. Qualcuno che era già cattivo o aveva problemi, ma lo aveva nascosto o semplicemente non te ne sei accorto. Ora il destino ti porta verso ciò che sai fare meglio, aiutare e proteggere i tuoi coetanei.

