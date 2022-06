Edoardo Tavassi | Immagini shock dopo il ritiro, lei lo accusa apertamente: è tutto inventato [VIDEO]

Bufera su Edoardo Tavassi: una nuova ipotesi si fa strada dopo l’annuncio del ritiro, era tutto parte del copione.

L’ultimo prime time de “L’Isola dei Famosi” è stato inaugurato con una notizia davvero scioccante: l’esplosivo Edoardo Tavassi è stato costretto dallo staff medico del reality ad abbandonare a pochi giorni dalla finale. Secondo quanto reso dal naufrago ad Ilary Blasi, Edoardo si sarebbe infortunato durante una prova proposta dalla produzione. Avrebbe infatti sbattuto il ginocchio contro uno scoglio, e il trauma avrebbe logorato i legamenti dell’articolazione, impedendogli così di approdare alla finale.

Gli spettatori hanno accolto la notizia con cordoglio: Edoardo era una dei protagonisti più amati del cast, nonché un papabile vincitore del format. L’influencer Deianira Marzano, però, ha scovato un retroscena che fa traballare la narrazione dell’ex naufrago: l’incidente è stato solo una montatura?

Edoardo Tavassi, scoppia lo scandalo: “Cammina meglio di me!”

La scoppiettante coppia dei fratelli Tavassi è entrata in gioco a “L’Isola dei Famosi” qualche settimana dopo l’inaugurazione del reality. Edoardo e Guendalina hanno completamente scombinato gli equilibri preesistenti, travolgendo i compagni isolani con il loro entusiasmo e la loro incontenibile allegria.

L’abbandono di Guendalina dopo l’annuncio del prolungamento ha lasciato gli spettatori orfani di un personaggio chiave per il format, e anche il recente abbandono di Edoardo ha sconvolto il pubblico del format. Edoardo Tavassi era infatti in pole-position per la finale del gioco, a fianco dell’amico Nicolas Vaporidis. L’infortunio al ginocchio ha completamente ribaltato le sorti della finale, e la vittoria sembra già facilmente assegnata all’attore di origine greca.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha scovato una storia di Instagram in cui Edoardo Tavassi da adito a comportamenti sospetti: l’ex naufrago, infatti, si congratula con sé stesso per la ritrovata forma fisica. Location: il giardino di un albergo. In seguito, Edoardo annuncia che sta per tuffarsi in piscina, e sfoggia in video movenze elastiche e sciolte. Deianira Marzano commenta infatti: “Scusate, ma sono io che lo vedo camminare meglio di me?“.

Edoardo riesce a camminare benissimo e ha solo una fascia al ginocchio, costretto ad abbandonare per chissà cosa #isola https://t.co/I5EIaJAppg — Cristina ✪🖤 (@TheBearersC) June 21, 2022

Il presunto infortunio di Edoardo Tavassi è solamente un atto studiato ad-hoc nel copione degli autori de “L’Isola dei Famosi”? Il dubbio è lecito, e in effetti l’ex naufrago appare in perfetta forma fisica, a differenza della sua breve performance nell’ultima puntata, in cui si era mostrato zoppicante e sofferente. Attendiamo che la produzione del format faccia chiarezza riguardo l’accaduto.

