“È stato bruttissimo. Mi sentivo sporca”: Vladrimir Luxuria, una drammatica “prima volta”

Intervistata dal settimanale Chi, Vladimir Luxuria ha parlato del suo passato e del suo difficile rapporto con l’amore. Com’è solita fare, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha svelato aneddoti della sua vita privata con un velo d’ironia, sempre pronta a sdrammatizzare anche sulle situazioni più spiacevoli.

Sulla sua prima volta Vladimir ha confessato al magazine: “È stata bruttissima. Lui era un uomo molto più grande e dopo quell’incontro mi sentii sporca per troppo tempo. Ero arrivata a pensare che il ses*o fosse qualcosa di sbagliato”. La Luxuria ha poi scherzato sul suo ultimo rapporto intimo affermando: “Mi sono sentita come Whitney Houston nel film The bodyguard“.L’opinionista riesce sempre a strappare un sorriso. Vladimir ha poi aggiunto che oggi per lei in una relazione conta molto di più la testa che la passione a differenza del passato.

L’opinionista non vuole di certo precludersi nessuna conoscenza ma ha affermato di non seguire più l’amore a tutti i costi.”Nella solitudine ho trovato la mia dimensione” ha rivelato al magazine di Alfonso Signorini aggiungendo: “In passato piangevo per gli uomini, mentre ora mi commuovo per un fiore”. Ma come fa Vladimir a conquistare un uomo? “Lo inganno! Scherzi a parte, la verità è tutto. Fingersi qualcosa o qualcun’altra non serve a nulla, anzi”.