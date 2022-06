Canale5, ultim’ora tremenda | La strategia non funziona: lo show potrebbe sparire per sempre

Non c’è pace per Canale5. La strategia di gestione delle trasmissioni non sembra essere la migliore: c’è qualcosa che non va

Programmare i palinsesti non è affatto facile. Ciò di cui si deve tenere conto, infatti, è una molteplicità di fattori molto diversi tra loro, a partire dalle questioni economiche sino alla disponibilità dei programmi e dei conduttori. Fondamentale è poi studiare l’andamento dei programmi proposti, nello stesso periodo, l’anno precedente, in modo da capire cosa rilanciare e cosa, invece, mettere momentaneamente in pausa.

Nelle ultime ore, uno dei programmi di punta di Canale5 si è rivelato al di sotto delle aspettative. Si tratta di un flop importante, soprattutto poiché pensato come progetto di punta del palinsesto primaverile. Le conseguenze potrebbero essere drastiche.

Canale5, ci riprovano ma non decolla

Nel corso degli anni, la Rai e la Mediaset hanno delineato in modo chiaro i propri palinsesti. La prima, infatti, ha sempre di più preso le distanze dai reality show, che invece qualche anno fa ospitava con piacere. Mediaset, dal canto suo, ha preso la strada dell’intrattenimento, accettando e acquistando più format diversi, tra cui reality show che la Rai ha abbandonato.

Un esempio di questa traslazione è l’Isola dei Famosi. Il reality show oggi condotto da Ilary Blasi su Canale5, è stato dal 2003 al 2012 su Rai2, per poi sbarcare in Mediaset nel 2015. Il passaggio è stato dettato proprio dalle distanze che la Rai ha voluto prendere dai reality show: Rai2, in particolare, si è indirizzato su programmi di intrattenimento a stampo ironico e pulito, come “Bar Stella” con Stefano de Martino.

L’Isola dei Famosi 2022 con Ilary Blasi, però, non è mai effettivamente decollato. Gli ascolti delle prime puntate facevano tremare i telespettatori, poiché erano molto bassi. Nel corso del tempo, questi si sono alzati gradualmente, raggiungendo numeri soddisfacenti. La semifinale di lunedì 20 giugno, però, è stata la meno vista degli ultimi quindici anni: 2.4 milioni di telespettatori per uno share del 20.74%. Si pensi che nel 2003 la semifinale conquistò 8.4 milioni di telespettatori, con uno share del 34%.

Questo risultato potrebbe portare Canale5 e Mediaset a prendere una drastica decisione per il futuro dell’Isola dei Famosi. Ha senso continuare a proporla annualmente o serve una pausa? Non si sa cosa stia bollendo in pentola e, probabilmente, qualsiasi decisione verrà presa dopo la finalissima. Se i risultati si confermassero questi, però, la finale di lunedì prossimo potrebbe essere l’ultima puntata definitiva.

