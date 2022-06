Bocciatura imprevedibile per Silvia Toffanin, speranze affossate: la proposta è revocata

Stroncatura imprevista per Silvia Toffanin: smentite le ultime indiscrezioni, salta la collaborazione con Maria De Filippi.

Recenti rumors hanno coinvolto la conduttrice Silvia Toffanin, padrona di casa del format “Verissimo”. Si mormorava infatti circa un suo futuro ingaggio in un altro celebre programma targato Mediaset, e di una collaborazione fianco a fianco con la più navigata collega Maria De Filippi.

Nelle ultime ore l’ipotesi sembra essere sfumata: a dare adito all’indiscrezione è stato il giornalista televisivo Davide Maggio, che in una storia su Instagram ha smentito le illazioni da poco emerse.

Silvia Toffanin, salta il banco: nessuna collaborazione con Amici

Negli ultimi giorni si era favoleggiato circa una novità bomba per il talent di Canale 5 “Amici“: il daytime del programma avrebbe visto un cambio di conduzione, e sarebbe stato affidato proprio alla bruna conduttrice di “Verissimo”. A riportare la news, tra gli altri portali, anche “Novella 2000”, che dichiarava: “Secondo quanto si legge su Dagospia c’è la possibilità di non vedere Maria De Filippi alla conduzione del talent show (per la prima volta dopo tanti anni). Al suo posto si fa il nome di Silvia Toffanin. A dar credito a queste voci anche lo spazio che la presentatrice sta dedicando nel salotto di Verissimo agli ex allievi della scuola più famosa d’Italia.“.

Sebbene l’ipotesi sia circolata per giorni nel web, la smentita arriva puntuale dal giornalista televisivo Davide Maggio. In una storia di Instagram, il navigato professionista del mezzo televisivo risponde alla domanda di un fan, che chiede esplicitamente: “Vero che Toffanin condurrà il daytime di Amici?“. Il perentorio diniego di Davide Maggio sembra non lasciare spazio a dubbi: l’ingaggio della conduttrice è sfumato nel nulla.

Nelle ultime ore si è fatta strada un’altra ipotesi stuzzicante: per la prossima stagione televisiva Mediaset sarebbe intenzionata a rilanciare il format “La Talpa“. Il reality dovrebbe condividere lo spazio televisivo in concomitanza con “L’Isola dei Famosi”, subito dopo la finalissima del “GF Vip 7”.

Silvia Toffanin al timone de “La Talpa”?

Per l’atteso ritorno de “La Talpa” si mormorano due nomi papabili per la conduzione: quelli di Simona Ventura e, per l’appunto, di Silvia Toffanin. Che la frizzante conduttrice di “Verissimo” abbia in cantiere l’ambizioso progetto da incastonare nel prime time della rete ammiraglia?

Se la produzione viene affidata a Maria de Filippi a condurla ci metterà Silvia Toffanin o Simona Ventura https://t.co/GzZi8sNwiY — esaurito (@esaurito0o) June 20, 2022

Per il momento, solo supposizioni. Vi aggiorneremo quanto prima a fronte di notizie ufficiali.

The post Bocciatura imprevedibile per Silvia Toffanin, speranze affossate: la proposta è revocata appeared first on Ck12 Giornale.