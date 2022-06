amici,-salta-la-collaborazione:-ballerina-mandata-via-senza-motivo

Terremoto in Mediaset: la famosa ballerina di Amici non sarà presente nel noto format del weekend.

Le principali emittenti televisive stanno approfittando della parentesi estiva per rivoluzionare e perfezionare i palinsesti per la prossima stagione autunnale, e dietro le quinte i lavori fervono incessanti.

Nelle ultime ore il giornalista Davide Maggio ha rilasciato un’indiscrezione clamorosa: secondo il professionista del mezzo televisivo, il format “Tu si que vales” andrà in onda senza un volto ormai consolidato. Scopriamo di chi si tratta.

Giulia Stabile di Amici fuori da “Tu si que vales”? Ecco cosa sappiamo

Il talent di Canale 5 “Tu si que vales” appassiona milioni di spettatori sin da 2014, e vede protagonisti i conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Proprio la ventunesima vincitrice di “Amici” sta per dare l’addio al noto format di Mediaset, almeno secondo quanto emerso dalle stories di Davide Maggio.

Una follower lo interroga infatti: “Il cast di TSQV confermato tutto? Anche Giulia Stabile?“. La lapidaria risposta di Davide Maggio sgombra il campo da dubbi: “Sì, Giulia no.“.

L’ex talento di “Amici” si è distinta per simpatia, garbo e carisma, ed è rimasta scolpita nell’immaginario collettivo per le movenze aggraziate e la voglia di mettersi in gioco. Giulia Stabile ultimamente è stata coinvolta in un progetto di doppiaggio su Netflix: è quindi lecito supporre che la ballerina abbia in mente progetti ambiziosi per il suo futuro.

Nel frattempo, scopriamo che la danzatrice ha da poco festeggiato i suoi 20 anni in compagni del fidanzato Sangiovanni, di Rudy Zerby e Raffaella Mennoia. La festa, organizzata in stile “total white” ha appassionato i milioni di fan che la seguono sin dai suoi esordi ad “Amici”.

20 giugno 2022.

Oggi è il tuo ventesimo compleanno,

vorrei davvero ringraziarti per tutto, per farmi sorridere nei momenti peggiori, e per esserci sempre, passa questa giornata al meglio e con le persone che ami, e si sempre felice

buon compleanno🤍@giuliast4bile #giugiulola20 pic.twitter.com/8h2cLyFkOh — 𝐩𝐚𝐨𝐥𝐚🇪🇸🌟 | 𝐢𝐠 @𝐠𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞_ (@quattrodinotte) June 19, 2022

Tantissimi auguri di buon compleanno alla persona che mi ha fatto ritrovare me stessa🤍🫂

grazie @giuliast4bile #giugiulola20 pic.twitter.com/dV3OnBVXct — Marti 🙂 ho visto il santo (@mannaggiuls) June 19, 2022

In attesa di conoscere le sue prossime mosse nel mondo dello spettacolo, anche noi le auguriamo il meglio per i suoi primi 20 anni: siamo certi che Giulia Stabile abbia davanti a sé un futuro denso di successi!

