Valeria Marini ottiene la promozione, l’aspettava da anni: sarà lei la star del programma

Dopo mille indiscrezioni e presunti rifiuti, Valeria Marini torna super star nel programma. Cosa farà la showgirl?

Nelle ultime ore Valeria Marini è di nuovo al centro di molte indiscrezioni. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo alla showgirl perché questa occasione era attesa da anni.

Valeria Marini è una showgirl davvero amatissima. Sempre dalla parte delle donne e con il carattere solare, ha partecipato a vari reality negli ultimi anni sia in Italia che in Spagna. La showgirl infatti si divide nel lavoro tra i due paesi, ma negli ultimi giorni è in Italia concentrata a presentare il suo nuovo brano Baci stellari.

Dai reality alla musica il passo per la Marini è stato grande ma fortemente voluto. Peccato che molti pensino che non rinuncerà così facilmente alle telecamere, essendo una vera regina del piccolo schermo. Nelle ultime settimane si era parlato tanto di lei in vari programmi Rai, ma qualcosa potrebbe cambiare radicalmente e ribaltare completamente i suoi obiettivi per l’autunno.

Valeria Marini: torna a Mediaset?

Le indiscrezioni su Valeriona nazionale parlavano di una sua probabile partecipazione a Tale e Quale Show che però sarebbe saltata. Anche Milly Carlucci la sta corteggiando per sgambettare sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, ma voci di corridoio negano che la Marini abbia firmato. Cosa farà allora dopo il tour di Baci Stellari?

Presentato in Senato “Baci Stellari” il nuovo singolo di Valeria Marini ft. Shainy El Brillante: Evento su iniziativa del senatore Manuel Vescovi e coordinato da Serena Baldaccini ROMA – Il nuovo singolo di Valeria Marini dal titolo “Baci https://t.co/qbE22YODd3 — SciscianoNotizie Official (@SciscianoNotiz1) June 20, 2022

Per molti questo potrebbe essere un allontanamento dalla RAI e magari la Marini potrebbe aprire invece ad un suo ritorno in Mediaset. Dopo tutto su Canale 5 sta per tornare in onda un suo grande amico: Alfonso Signorini. La showgirl tornerebbe di nuovo a partecipare al Grande Fratello Vip? Probabilmente no, ma potrebbe essere la guest star del reality, ruolo che ogni anno viene riservato ad un personaggio televisivo veramente spettacolare.

Nelle precedenti edizioni questo ruolo é stato riservato ad esempio a Cristiano Malgioglio, che però ora sarà impegnato su Rai 3 con un nuovo programma. La Marini potrebbe pensare a questa promozione stellare? Tutto il suo pubblico attende il suo ritorno in tv e qualsiasi cosa deciderà di fare sarà naturalmente stellare.

