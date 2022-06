“spoiler-dei-nostri-informatori”:-fuga-di-notizie-dal-gf-vip-7,-scelta-della-produzione-che-lascia-perplessi

Si avvicina l’arrivo del GF Vip 7, la nuova edizione del reality di Alfonso Signorini. Gli spoiler sono importanti, ma alimentano alcuni dubbi

La sesta edizione del GF VIP con Alfonso Signorini ha visto trionfare su tutti Jessica Selassié, la sorella di Lulù e Clarissa che si è distinta per personalità e correttezza. A dominare l’intera edizione, però, è stata un’altra dinamica, quella tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Come spesso accade nei reality, non vince che si fa notare di più, ma chi riesce a farsi conoscere pur senza esporsi troppo.

Nelle ultime settimane, sono iniziate a circolare le voci sui possibili concorrenti della prossima edizione del GF VIP 7. Se alcuni nomi han creato scalpore e curiosità, un ultimo spoiler di queste ore ha generato vera e propria perplessità. Ecco di chi si tratta e perché.

GF VIP 7: dubbi su uno spoiler

Sono diversi i nomi che aleggiano sin dalla fine del GF VIP 6. Il reality show di Alfonso Signorini, infatti, è una rampa di lancio e di rilancio molto importante, nel mondo della televisione. Sono diversi i VIP che lo “sfruttano” per ritornare sulla cresta dell’onda e per cercare di rilanciarsi nel mondo della televisione, dopo un periodo difficile.

Uno dei nomi che fin da subito ha iniziato a girare è quello di Alvaro Vitali, il comico. Altro papabile concorrente è poi Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belén Rodriguez e padre di Luna Marì, la sua secondogenita. Un altro nome che circola da diverse settimane è quello di Gigliola Cinquetti, affiancato da un’incredibile papabile concorrente: Pamela Prati. Quest’ultima, in particolare, ha rivolto ad Alfonso Signorini un vero e proprio appello al ritorno. L’ultimo nome uscito, però, è quello che sta facendo discutere più di tutti: si tratta di Guendalina Canessa.

Ex moglie dell’ex tronista Daniele Interrante, i due si sono separati nel 2012 dopo aver avuto una bambina, Chloe. Guendalina è nota al grande pubblico per la sua partecipazione al GF 7 di Alessia Marcuzzi, ritornandoci poi due anni dopo come “guest star” sotto richiesta di Barbara d’Urso. Il pubblico, però, si è mostrato molto dubbioso in merito a questo papabile ingresso, soprattutto in relazione alla sua fama. Secondo molti, infatti, Guendalina Canessa non sarebbe un nome così noto da poter partecipare al GF VIP, soprattutto se si pensa che sarebbe a fianco di personalità del calibro di Gigliola Cinquetti o, come quest’anno, Aldo Montano. Chissà se si tratta solo di una voce o se, invece, Alfonso Signorini la vorrà davvero nella casa più spiata d’Italia.

