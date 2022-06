Sara Croce | Spunta il racconto shock della soubrette: “Mi toccò la coscia!”

La showgirl Sara Croce comunica ai fan un trascorso davvero controverso: incidente hot con il follower invadente.

La “Bonas” di “Avanti un altro ” Sara Croce compie un passo cruciale contro la lotta alle molestie. Dopo il controverso caso del performer Blanco, palpeggiato grossolanamente da una fan durante un’esibizione, anche la modella pavese denuncia ingerenze da parte di follower molesti.

Si sa, la celebrità è un mostro a due teste, e gestire l’entusiasmo degli spettatori diviene un compito sempre più imprevedibile. Soprattutto per il gentil sesso, possono verificarsi episodi decisamente sgradevoli, come Sara Croce rivela al suo accanito e fedele fanbase.

Sara Croce si sfoga con i fan: “Lo ha fatto mandare via”

Come dicevamo, il recente caso di Blanco ha creato un vespaio in rete: il palpeggiamento molesto da parte di una spettatrice, immortalato incidentalmente in un video, ha scatenato ogni sorta di reazioni.

In un’epoca in cui molestie verbali e cat-calling sono oltremodo stigmatizzati, la denuncia di Sara Croce appare come l’ennesima conferma che, alla base di tali comportamenti, vi è una grossa lacuna comportamentale in Italia. A quanto emerge, il volto di “Avanti un altro” sarebbe reduce da uno spiacevole vis-a-vis con un fan esaltato.

Sara Croce ha infatti soddisfatto la curiosità di un follower, che le chiedeva esplicitamente: “Potresti raccontare un episodio di un incontro un po’ così da parte dei fan?“. La giovane showgirl non ha dubbi, e prende ad esempio un aneddoto ben preciso. “Per esempio una volta agli studi televisivi un ragazzo esterno che lavorava come muratore mi chiese una foto, io chiaramente accettai!“, narra Sara Croce. Prosegue poi: “Avevo l’accappatoio chiuso perché ero vestita da scena, lui mentre stavamo per scattarla mi toccò la coscia aprendo l’accappatoio… Rimasi un po’ bloccata, e l’autista che è sempre con noi ha visto e alla fine lo ha fatto mandare via. “. La showgirl ha concluso: “Le mani devono stare al loro posto SEMPRE!“.

Anche i belli e famosi hanno i loro grattacapi: spesso il loro status si configura come un vero e proprio ostacolo per la privacy e il quieto vivere. Come abbiamo visto sopra, questa problematica affligge sia i maschi dello show business che il gentil sesso: la ricerca di un autografo o di uno scatto con i propri beniamini può trasformarsi in episodi davvero imbarazzanti.

E voi, che ne pensate di queste invadenti molestie da parte dei fan?

