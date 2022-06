proposta-stellare-per-guendalina-tavassi,-il-famoso-autore-punta-su-di-lei:-ritorno-immediato-in-tv

L’ex naufraga Guendalina Tavassi viene menzionata per un nuovo format televisivo: nuovo progetto in Mediaset?

L’esplosiva influencer romana Guendalina Tavassi è stata il personaggio più chiacchierato dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Entrata in coppia con l’inseparabile fratello Edoardo, l’ex naufraga è una figura rimpianta e tutt’ora surfa sulla cresta dell’onda mediatica.

Il ritiro di Edoardo Tavassi dal gioco ad un passo dalla finale ha comprensibilmente toccato il pubblico da casa, che ne reclama la presenza: il fratello di Guendalina era infatti in pole-position per la vittoria. Un problematico infortunio al ginocchio ha compromesso il suo approdo alla finale e, mentre le polemiche dilagano nel web, un noto autore lancia invece una proposta televisiva che coinvolge i due fratelli.

Nuovo progetto per Guendalina ed Edoardo Tavassi? Gabriele Parpiglia lancia l’amo

Il giornalista, autore e conduttore Gabriele Parpiglia ha lavorato nello staff autoriale del “GF Vip”, qualificandosi come braccio destro del mattatore Alfonso Signorini. Professionista rodato del mezzo televisivo, Parpiglia ha rilasciato una lunga dichiarazione dopo il ritiro di Edoardo Tavassi. Secondo l’autore, infatti, la coppia di fratelli avrebbe tutte le possibilità di bucare lo schermo, e lo rivela in un eloquente comunicato.

“Sono anni che propongo, parlo, spiego e rispiego che ci vorrebbe una serie-TV con protagonisti i Fratelli Tavassi“, si legge su “Pipol TV”. “Certo, Guendalina è famosa. Edoardo non lo era. Ma io, che ho iniziato ad apprezzarlo e a sorridere quando faceva le dirette o le stories con la sua ex Diana Del Bufalo, e quelle poche volte che ci siamo incontrati, erano incontri di sorrisi e buonumore, ho iniziato a proporlo (ricevendo dei no, n.d.r.) da anni.“.

Il giornalista poi prosegue: “Il ragazzone ha conquistato il cuore di tutti, telespettatori e naufraghi, opinionisti e conduttrice. (…) Edo, che in questi anni è stato un passo indietro rispetto alla popolarità della sorella. Edo, che ha curato sua sorella Guendalina quando si trovava in difficoltà. Edo, il romanaccio dalla faccia burbera ma dal cuore di panna, poteva vincere?“. Gabriele Parpiglia aggiunge: “Forse no. (…) Però Edoardo, in questo periodo di mer*a, tra TG della morte, ritorno del Covid, omicidi e dolori, grazie al reality ci ha ‘sfonnato di risate’. E lo ha fatto da naufrago, fregandosene di tutto e di tutti, avendo tempi televisivi innati.“.

I vertici di Mediaset coglieranno la clamorosa proposta di Gabriele Parpiglia? I fratelli Tavassi sono stati tra i protagonisti più amati del format: avranno la possibilità di emergere e farsi strada con una nuova sit-com? Siamo sicuri che il pubblico li accoglierebbe con smodato entusiasmo!

