Oroscopo dell’amore dal 22 al 29 giugno: le stelle di questa settimana. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Si dovrà trovare al più presto qualche via alternativa, che vi permetta di essere meno in ansia e più dediti al presente, a godervi quello che avete. Siete troppo presi dall’inutilità di certe azioni quotidiane. Le coppie avranno dunque qualcosa di cui discutere, in quanto il partner avverte questo vostro distacco en on ne capisce il motivo. Sarebbe bellissimo se riusciste a parlargliene, senza temere che vi prendano in giro. I single non saranno molto interessati alla vita sociale, ma comunque non perderanno tempo, quando ne avranno occasione. Forse non si svilupperanno grandi rapporti, ma questo non significa che non ci si possa divertire.

Toro – Se non siete convinti dei vostri sentimenti, allora dovreste al più presto chiarirli. Lo dovete a coloro che vi sono intorno e che vorrebbero delle risposte concrete, o comunque lo dovete anche a coloro che non hanno compreso cosa stia accadendo dentro di voi. Le coppie salteranno troppo da un discorso a l’altro, senza continuità e senza risolvere nulla, denotando soltanto una frattura. Grande o piccola dipende da voi valutarla. Potreste anche fare in modo che questa si sani, se sarete sinceri. I single non avranno voglia di stare dietro a nessuno, ma allo stesso tempo vorrebbero essere corteggiati. Tipico atteggiamento di chi non sa quel che vuole. Niente paura, si verrà comunque accontentati!

Gemelli – Avete delle buone idee e dovreste metterle a frutto con le persone che amate, perché proprio loro vi potrebbero riservare grandi sorprese. Se non vi farete mai coraggio, non saprete mai quanto possiate essere felici. Le coppie hanno bisogno di qualche piccola spinta in più per decollare verso un nuovo progetto, o semplicemente per continuare ad essere tali. Non potrà avvenire dall’esterno ovviamente, quindi bisognerà essere più consapevoli. I single non opteranno di certo per qualcosa di diverso, rispetto a quanto fatto in queste ultime settimane, quindi ci si dovrà aspettare anche lo stesso risultato!

Cancro – Talvolta siete più propensi a donare una parte di voi che resta quasi sempre sconosciuta, che fate emergere poco, ma in questa settimana ci sarà bisogno di tentare il tutto per tutto, quindi non potrete tirarvi indietro, proprio per nulla. Le coppie dovranno contare l’uno sull’altro, ma nel vero senso della parola. Non ci si può aspettare che tutto fili liscio, ma bisogna essere consapevoli del fatto che non si è soli, almeno non si dovrebbe. I single avranno dei dubbi inizialmente, specie nei confronti di quelle persone che promettono ma solitamente non mantengono. Ci potrebbe essere una eccezione, ma bisognerà scoprirlo.

Leone – Non potete vivere un film, la vostra vita è comunque costellata di parecchi alti e bassi e non potete permettervi di avere troppo la testa tra le nuvole. Anche in ambito sentimentale, non si può attendere l’impossibile. Le coppie dovranno essere più concrete, anche per quel che riguarda i sentimenti. In questo periodo si ha la possibilità di capire tante cose, quindi non si avranno scusanti! I single troveranno il modo per risollevarsi e credere di nuovo nell’amore, ma non prima di aver trascorso un periodo di isolamento, che farà comunque bene.

Vergine – Potreste pensare di avere tante idee in testa, ma non è assolutamente il momento di farsi prendere dall’entusiasmo. Piuttosto, bisognerebbe risolvere dei conflitti con le persone che amate. Le coppie dunque, dovrebbero prendere qualche attimo per starsene insieme, possibilmente da soli, cercando di comprendere quale sia il prossimo passo da fare insieme. I single non avranno delle buone possibilità di prendere contatto con le persone che solitamente attirano la loro attenzione, ma ciò non significa che non vi possano essere delle novità a prescindere.

Bilancia – Se avrete molte difficoltà in questa settimana ad esprimere i vostri sentimenti, vi toccherà recuperare in fretta, poiché le persone che vi sono vicino non saranno più disposti ad attendere oltre. Le coppie tenteranno ulteriori approcci, per chiarire una situazione che ormai si protrae da tempo. Dovrete mettervi a disposizione, se vorrete definire il tutto. I single non avranno grandi pretese, se non quella di conoscere delle persone stimolanti a livello mentale. Un buon punto di partenza, ma bisognerà essere più acuti della scelta.

Scorpione – Cercate di essere meno sceriffi più confidenza con le persone che amate. Dall’altra parte infatti, si potrebbe percepire e un po’ di astio, che non agevolerà la libertà di espressione. Le coppie non vorranno prendere troppe decisioni, che potrebbero influenzare l’immediato futuro. È una scelta saggia, che si che si riverbererà positivamente sul rapporto. I single non avranno grandi possibilità in questo periodo, data la situazione generale, ma ci si potrebbe accontentare della cerchia che si frequenta già. Ci potrebbero essere delle persone interessanti, che non sono mai state prese in considerazione.

Sagittario – Avete sicuramente delle perplessità per l’immediato futuro. Credete di non saper gestire molte situazioni, ma non è assolutamente così. Dovete solo mettervi di impegno e dimostrare a coloro che amate, quanto siate in via di evoluzione. Le coppie avranno dei momenti di alternanza, ma sapranno gestirli al meglio, grazie alla consapevolezza di avere affianco, qualcuno che li ama davvero. I single non prenderanno di certo delle decisioni discordanti con quelle che hanno preso fino a questo momento. Ci sono degli attimi che non vanno sottovalutati, che si potrebbero evolvere al più presto.

Capricorno – Cercate di riemergere, nonostante sia abbastanza complicato trovare il modo più giusto per non lasciarsi sopraffare dallo sconforto. Ci sono sicuramente dei modi per vincere questa battaglia. Le coppie avranno sempre qualche motivo per litigare, ma non sarà così importante da minare il rapporto. È indispensabile essere disponibili nei confronti dell’altro. I single affronteranno questa settimana con grande coraggio, nonostante vi siano parecchi dubbi che li assaliranno, specie riguardanti una persona che interessa molto.

Acquario – La settimana si rivelerà interessante per voi, ma da un punto di vista platonico. Potreste approfondire delle conoscenze e potreste fare qualcosa di più, dal punto di vista personale, ma tutto sommato potrete esserne soddisfatti. Le coppie ameranno prendersela comoda e scambiarsi piccoli gesti inattesi. Questo aumenterà la complicità e farà crescere il rapporto. E’ bello poter contare l’uno sull’altro, senza oppressioni. I single saranno un po’ incauti ed un po’ in ansia. Si è combattuti dalla voglia di uscire e conoscere gente. Ad ogni modo, ci sono delle alternative tecnologiche, se proprio non si riesce ad ottenere un appuntamento. Pesci – Aumentando la vostra attenzione su qualcuno, non farete altro che aumentare le vostre aspettative, mentre si dovrebbero velocemente ridimensionare. Dovete comprendere che la vostra mente non ragiona come quella altrui e viceversa. Le coppie dovrebbero fare qualche passo indietro, cercando innanzitutto di capire cosa si voglia, vicendevolmente. Se si riuscirà a parlare, scevri da critiche e giudizi, allora si arriverà ad un punto. I single non possono proprio attendere che qualcuno dia loro delle risposte. Loro sono i tipi che se le vanno a prendere. Non otterranno granché mettendo pressione su qualcuno. Forse sarebbe più opportuno un esame di coscienza.

Le previsioni di questo articolo sono quelle riportate su “Grazia” da Oroscopo.it

L’articolo Oroscopo dell’amore dal 22 al 29 giugno: le stelle di questa settimana proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.