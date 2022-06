Oroscopo Branko del 22 giugno: mercoledì pieno d’amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cerca di ascoltare gli altri, di lasciarti andare alle belle emozioni. Sei un po’ stanco, forse devi rivedere la dieta: ti manca la vitamina, cerca di recuperare e ritrovare l’energia per andare avanti!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cerca di ascoltare i consigli di un collega e di buttarti alle spalle il passato. Che ne dici di ricominciare da zero e fare il pieno di energia? Ti servirà!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi devi lasciarti andare, vivere senza paure e reticenze. Hai bisogno di ritrovare la pace interiore, la calma e di rimetterti in gioco!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Hai coraggio e forza e oggi sei in grado di affrontare tutti i problemi e gli ostacoli. L’unico consiglio sul fronte della dieta: cerca di bere di più per stare in ottima forma!

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sei istintivo, ma questo non è sempre un bene: cerca di evitare le discussioni e gli sport estremi. Per quanto riguarda la dieta, invece, forse è il caso di seguire un piano equilibrato!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cerca di ascoltare gli altri, di non fare sempre tutto da solo. Sei in ottima forma, hai tanta energia da vendere: che ne dici di buttarti a capofitto in uno sport?

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi sei affascinante, positivo e la giornata è da vivere al meglio. Insomma, l’ottimismo non ti manca, così l’energia: cosa chiedere di più?

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarai in grado di risolvere un problema e di perdonare una persona che ti ha fatto del male. Ti senti libero, ma anche un po’ nervoso e stanco!

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei di ottimo umore, ma devi cercare di ascoltare il tuo corpo e di prenderti cura del tuo fisico: attenzione ai movimenti sbagliati, potresti farti del male!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Buone notizie in arrivo perché un’amicizia potrà diventare ancora qualcosa di più forte. Hai solo bisogno di credere in te stesso!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Buone notizie in arrivo: sei fiducioso e devi cercare di sfruttare al massimo questo periodo. Forza!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Tutto sta andando bene, secondo i piani. Unico consiglio: non essere prepotente e irruente. Se hai dei dubbi, prima di agire meglio riflettere!

