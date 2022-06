“non-la-stimo”:-frecciate-velenose-contro-roberta-morise,-ora-rischia-il-peggio

Non c’è pace per Roberta Morise. La sua estate è partita decisamente con il piede sbagliato, ora il rischio è molto alto

Diventata famosa soprattutto nei primi anni duemila, quando ha affiancato Carlo Conti a “L’Eredità” come Professoressa, Roberta Morise nel suo percorso in tv non si più fermata. Il percorso su Rai1, infatti, le ha permesso di imparare molto delle trasmissioni e dei tempi televisivi. Stare di fianco a un professionista come Carlo Conti, con cui ha anche avuto una relazione, è stata una palestra professionale.

Nelle ultime settimane, Roberta Morise è impegnata in un nuovo progetto lavorativo su Rai1, che la vede protagonista. Le cose, però, non sembrano funzionare: ora il rischio è alto e molto concreto, potrebbe crollare tutto.

Roberta Morise, qualcosa non funziona

Dopo diversi anni in cui era un po’ passata in secondo piano, Roberta Morise ha trovato la sua occasione di rilancio in TV grazie a “L’Isola dei Famosi”. Ancora prima, però, la conduttrice si è trovata a dover vivere un vero e proprio tuffo nel passato, poiché a febbraio-marzo è tornata per qualche settimana a L’Eredità come Professoressa. Qui ha dovuto sostituire Andrea Cerelli e Samira Lui, a casa poiché positivi al Covid-19.

L’esperienza su Rai1 a fianco di Flavio Insinna e la breve, seppur significativa, permanenza in Honduras come naufraga l’han quindi fatta conoscere di nuovo al grande pubblico e ai produttori televisivi. Dopo il rientro in Italia, infatti, a Roberta Morise è stata affidata la conduzione di Camper, con Tinto. Si tratta di un programma quotidiano, all’ora di pranzo su Rai1, in cui i due conduttori portano i telespettatori in viaggio per l’Italia tra panorami mozzafiato e tradizioni storiche, culturali e culinarie.

Nonostante le alte aspettative, però, qualcosa non sembra funzionare. Sin dai primi giorni di messa in onda, gli ascolti sono stati molto bassi e non hanno mai vissuto un rialzo o una crescita. Nelle ultime ore, poi, i fan hanno commentato con parole molto dure il programma, manifestando nostalgia per la proposta dell’estate scorsa:

Ma invece di questo programma demenziale non potevate lasciare il piatto è servito con Flavio Insinna? 🤦🏻‍♀️ — Minny16❤️ (@lucky1_laura) June 20, 2022

Una utente, addirittura, ha scritto: “Non stimo la Morise”. Se questo trend di ascolti si confermasse, Rai1 potrebbe decidere di chiudere il programma anticipatamente, per contenerne i costi e limitare le perdite. Per Roberta Morise e Tinto sarebbe una sconfitta: non ci resta che vedere come andrà e se ci saranno sviluppi.

The post “Non la stimo”: frecciate velenose contro Roberta Morise, ora rischia il peggio appeared first on Ck12 Giornale.