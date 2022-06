“nella-valle-di-elah”,-l’urto-sul-muro-di-gomma

NELLA VALLE DI ELAH Iris ore 21 con Tommy Lee Jones, CharlizeTheron e Susan Sarandon. Regia di Paul Haggis. Produzione USA 2007. Durata: 2 ore

LA TRAMA Il titolo allude alla valle in cui combatterono Davide e Golia. Uno scontro in cui (almeno teoricamente) Davide fu mandato al macello dal re Saul che lo temeva come rivale per il trono. La trama non nasconde che molti giovani americani furono mandati scientemente al macello in Iraq. Uno di questi, un all american boy c’è andato,ma non è tornato. O meglio stava tornando ma durante il viaggio di rientro è misteriosamente sparito. Il padre, un veterano che sotto le armi faceva il poliziotto militare, vuole vederci chiaro e inizia una febbrile indagine, sbattendo (ma non scoraggiandosi) contro il muro di gomma dell’omertà dei suoi commilitoni. Gli dà un’utile mano una bella ispettrice.

PERCHE’ VEDERLO perchè mette in scena molti interrogativi del dopo Iraq e lo fa in maniera diretta, coinvolgente, costringendo lo spettatore a identificarsi col babbo impersonato colla solita grinta da Tommy Lee Jones. Al suo secondo film Haggis si conferma un gran regista (peccato sia stato coinvolto l’altro giorno in uno scandalo me too).