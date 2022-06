Isola dei Famosi | “Ha rovinato l’edizione!”: attacco senza precedenti, scatta la denuncia a un passo dalla finale

Scoppia il caso a pochi giorni dalla finale: Isola dei Famosi boicottata dagli stessi autori? Il pubblico reclama giustizia.

Il format di Canale 5 sta per volgere al termine: gli spettatori trepidanti attendono con entusiasmo la finale del survival game per antonomasia, fissata per il prossimo venerdì 27 giugno. A Cayo Cochinos rimane uno sparuto gruppo di naufraghi, che annovera Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger, Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis e Nick Luciani.

La scorsa puntata del format ha salutato l’eliminazione di Pamela Petrarolo e di Estefania Bernal, entrambe relegate a Playa Sgamatissima e in ballottaggio con Nick dei Cugini di Campagna. Gli spettatori sono rimasti particolarmente scossi dopo l’inaspettato ritiro di Edoardo Tavassi, reduce da un infortunio al ginocchio che compromette la sua partecipazione alla finale. È subito polemica: secondo molti fan del reality i vincitori del reality sono stati ostracizzati dal prolungamento imposto dalla produzione.

Isola dei Famosi, pubblico in rivolta: “Ci ha impedito la finale perfetta!”

Gli autori del format hanno recentemente comunicato che l’edizione corrente de “L’Isola dei Famosi” si sarebbe rivelata la più lunga sinora. Il gruppo di isolani ha potuto chiaramente meditare su tale decisione, e personaggi esplosivi come Guendalina Tavassi e il potenziale vincitore Alessandro Iannoni hanno rinunciato al prolungamento dell’esperienza in Honduras.

Entrambi erano amatissimi dal pubblico a casa, che ora riversa le preferenze verso Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Anche l’abbandono di Edoardo Tavassi ha rappresentato un boccone amaro per gli spettatori del format di Canale 5, che lo vedevano già in finale accanto all’attore di “Notte prima degli esami”.

Secondo molti spettatori, le proibitive condizioni nell’atollo onduregno e le privazioni di cibo hanno stroncato buona parte del cast originario, boicottando così la finale perfetta. Ecco qualche commento in tal senso:

Comunque la finale era Guendalina, Edoardo, Nicolas, Carmen e Alessandro Questo prolungamento ha letteralmente rovinato l’edizione che poteva essere perfetta 🤦🏻‍♀️#isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/65eQ46FSwN — anna.ww (@W06Anna) June 20, 2022

l’unico difetto di questa edizione perfetta (la migliore assolutamente) è stato il maledetto prolungamento che ci ha impedito la finale perfetta con i cucarachi (carmen guendalina nicolas alessandro nick e edoardo) #isola — mat (@justtmat) June 20, 2022

E voi, che ne pensate? Avreste voluto vedere anche voi in finale Guendalina, Edoardo ed Alessandro? Non resta che attendere la puntata del prossimo venerdì per scoprire l’effettivo vincitore…

