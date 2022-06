Axa Week for Good, via alla settimana dedicata a sostenibilità, solidarietà e inclusione sociale

Al via oggi l’Axa Week for Good, settimana che il Gruppo Axa dedica a sostenibilità, solidarietà e inclusione sociale attraverso l’ingaggio di tutti i 149mila collaboratori nel mondo.

Al centro del menù italiano la tutela dei mari, degli oceani e della biodiversità in linea con la ragion d’essere di Axa, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, e con un impegno distintivo sul tema della sostenibilità ambientale. “Ognuno di noi può fare la differenza con piccole azioni concrete per contribuire alla costruzione di una società più sana e alla realizzazione di un progresso sostenibile”, ha commentato il ceo di Axa Italia, Giacomo Gigantiello. “Ringrazio tutti i collaboratori che dedicheranno il proprio tempo nelle attività proposte durante l’Axa Week for Good, perché tutelare l’ambiente e la biodiversità significa proteggere il futuro di tutti, in linea con la nostra ragion d’essere”.

Oltre a scoprire, attraverso video dedicati, consigli e informazioni utili su come contribuire anche con piccoli gesti quotidiani alla tutela del Pianeta, durante la settimana tutti i collaboratori di Axa Italia saranno protagonisti il 23 giugno di un grande evento bandiera nei parchi Sempione a Milano e Villa Pamphili a Roma.

Team building, divertimento, orientereeing ed education sui temi della tutela dell’ambiente e della biodoversità: i vasti spazi verdi delle due città si trasformeranno infatti in terreno di gioco dove i collaboratori, divisi in squadre, si sfideranno in un “greentering” a caccia di 8 “checkpoint”, ciascuno custode di un video educativo a tema ambiente. Un gioco che si svilupperà attraverso enigmi da risolvere su piccole ma importanti azioni quotidiane con cui ognuno può dare il proprio contributo alla tutela dell’ambiente.

Partner dei contenuti dell’Axa Week for Good italiana è Worldrise, una Onlus che proprio grazie a quest’iniziativa con Axa Italia ha recentemente avviato la creazione della Foresta Sottomarina di Posidonia nel paradiso di Golfo Aranci in Sardegna.

