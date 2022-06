antonella-clerici-non-si-trattiene,-condanna-gli-autori-del-grave-gesto:-“sono-senza-cuore”

La regina del mezzogiorno di Rai1 non è riuscita a contenere tutta la sua rabbia. Sfogo inaudito per Antonella Clerici: ecco cos’è successo

Dopo una lunghissima gavetta, Antonella Clerici è diventata uno dei volti principali di Rai1 e, soprattutto, dell’orario del mezzogiorno. Dopo essersi presentata, nei suoi primi anni televisivi, come giornalista sportiva, Antonella Clerici ha poi reso la cucina e la cultura culinaria sua materia quotidiana, rendendole principali.

Dai modi sempre gentili e garbati, nelle ultime ore la conduttrice di “È sempre mezzogiorno” non è riuscita a trattenersi e si è lasciata andare a uno sfogo durissimo. Li ha condannati, uno a uno.

Antonella Clerici senza mezzi termini, la denuncia è tosta

Antonella Clerici è diventata nota al grande pubblico soprattutto per aver condotto per quasi vent’anni La Prova del Cuoco. Il programma, che occupava la fascia del mezzogiorno di Rai1, accompagnava i telespettatori durante il pranzo, proponendo loro ricette inedite, gare all’ultimo piatto e consigli eno-gastronomici. Nel corso degli anni si è arricchito sempre di più, accogliendo esperti dei diversi settori del cibo e da tutte le parti d’Italia.

Nel 2018, però, questo ciclo della vita di Antonella Clerici si è chiuso, non senza dolore per lei. Dopo poco tempo, quindi, ha proposto un nuovo programma dello stesso stile, È sempre mezzogiorno. Al centro ci sono sempre il cibo e le ricette, ma qui c’è una maggiore attenzione al benessere: in studio, per esempio, è ospite fissa una dietista, che consiglia abbinamenti e segreti. Con questo nuovo programma, Antonella Clerici ha ritrovato la sua armonia e il suo posto in televisione, sempre premiata dai grandi ascolti che riscuote in ogni trasmissione.

Non solo il cibo, però, è la sua passione. Antonella, infatti, è una grande amante anche della natura e degli animali. Con il marito e la figlia, per esempio, vive ai pressi di un bosco che, per averlo sempre con sé, è trasmesso in diretta a È sempre mezzogiorno sullo sfondo. La Clerici, però, ama soprattutto gli animali e, in particolar modo, i cani. È per questo motivo che, quando ha letto su Twitter che 117mila cani di quelli adottati in pandemia sono stati restituiti, è esplosa:

117mila… quanta gente senza ❤️ne’ sensibilita’, che vergogna — Antonella Clerici (@antoclerici) June 20, 2022

La rabbia nelle sue parole è tanta, soprattutto da amante dei cani. Chissà se Antonella Clerici ne parlerà anche in diretta in qualche sua trasmissione: la conduttrice non si è mai tirata indietro dal sensibilizzare gli ascoltatori su temi importanti.

