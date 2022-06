Amici22, rivoluzione pazzesca | Maria de Filippi si tira indietro, al suo posto arriva lei

Cambierà tutto, l’anno prossimo. Amici22 inizierà nel segno della rivoluzione: Maria de Filippi sembra volerle lasciare il posto. Ecco chi è

A Canale5 si sta già lavorando intensamente sulla prossima edizione di Amici, la ventiduesima. Dopo il successo dell’ultima, che ha incoronato su tutti Luigi Strangis, Amici22 sembra già in pista: i casting sono aperti e i professori, tra conferme e sospetti, stanno per essere decisi ufficialmente.

Se Lorella Cuccarini ha già confermato il suo ritorno, a non essere sicura è il pilastro di Amici22: Maria de Filippi. Le indiscrezioni, infatti, parlano di un’importante e inattesa sostituzione con un altro grande volto di Mediaset; ecco chi è.

Maria de Filippi le lascia il posto? L’indiscrezione

Amici22 è già confermato. Tutto è pronto: lo studio c’è, i professori iniziano a dare le prime conferme e si rincorrono le voci su ipotetiche sostituzioni. Alcuni dubbi, però, continuano a rimanere e a rendere il clima ancora più teso e curioso. Uno riguarda, per esempio, i professionisti: chi sostituirà Giulia Pauselli, prossima al parto del suo primo figlio? Qualche ballerino di questa edizione appena conclusa entrerà nel cast?

Altri dubbi sono poi riferiti ai professori. Ad oggi, solo Lorella Cuccarini ha confermato il proprio ritorno sulla cattedra del talent show. Non è detto, quindi, che qualcuno tra il canto e il ballo possa dover lasciare la sedia: sarebbe sia una perdita, sia un necessario cambio di ritmo e di aria. Il talent show, infatti, è alla sua ventiduesima edizione e la noia del pubblico potrebbe iniziare a farsi sentire.

Proprio per questo motivo, si vocifera che una nota conduttrice Mediaset sia molto vicina al programma, pronta a rispondere alle esigenze di Maria de Filippi. Si tratta di Silvia Toffanin, la padrona di casa di Verissimo. Secondo Dagospia, infatti, Maria de Filippi sarebbe pronta a lasciare la fascia pomeridiana alla collega: non si sa ancora se si intenda la puntata del sabato o il daytime quotidiano.

Per Silvia Toffanin sarebbe un importante salto di carriera e la conferma della sua costante crescita, in Mediaset. Non è la prima volta che la conduttrice viene vista vicina agli ambienti di Amici: qualche mese fa, fu addirittura descritta da molte testate come l’erede di Maria de Filippi. Per avere più chiara la situazione non resta che attendere notizie più certe; per ora l’unica è che Amici22 si farà: chi lo condurrà e in che modo, però, sarà una sorpresa.

