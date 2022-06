L’estate è decisamente briosa con FiorinMente

Adoro parlare dei fiori, vi chiederete perché? Semplicemente perché penso che ci sia un fiore per ogni occasione. La simbologia e il significato dei fiori hanno da sempre rivestito una fondamentale importanza nel modo di comunicare tra le persone. “Dillo con i fiori” è un detto che si tramanda di generazione in generazione ed è sempre risultato un valido mezzo per esprimere un sentimento in mancanza di parole.

È quindi molto utile conoscere questo grande patrimonio fatto di simboli per donare il fiore giusto per ogni occasione e per dare forza nell’esprimere un sentimento. L’angolo in fiore quello delle meraviglie lo trovate a Milano e vi aspetta.

E’ sicuramente, un posto unico ed esclusivo quello di FiorinMente, un magico mondo quello di Gaetano D’Abbene che con il suo splendido staff è pronto ad accogliervi e ad esaudire tutte le vostre richieste e desideri.

La Fioreria è un vero gioiello ed è situata a Wagner, nei pressi di piazza Piemonte, attraente e magnetizzante, non è un semplice negozio di fiori, ma uno spazio per gli amanti della natura, dello slow living e delle cose fatte a mano con cura. I fiori portano gioia e allegria sempre e comunque, e poi potrei elencarvi mille motivi per averli sempre in casa.

Colori brillanti, fragranze piacevoli e, in alcuni casi, la pulizia dell’aria sono tutti elementi che rendono la casa un ambiente più positivo. Alcuni esperimenti scientifici, che hanno misurato la felicità provocata dalla ricezione di fiori in contrapposizione a quando non si ricevono, hanno riscontrato che i fiori possono avere un effetto positivo sull’umore per diversi giorni.

Diversi studi inoltre hanno dimostrato l’effetto dei fiori sull’ambiente di casa, il risultato, un aumento del livello di empatia nonché una diminuzione della negatività e dell’ansia tra le persone. Anche le piante da interno hanno numerosi benefici comprovati per mantenere la casa allegra e hanno persino il potere di migliorare i risultati ottenuti nelle attività creative, se sono visibili mentre si lavora.

Quindi non vi rimane che recarvi, da “FiorinMente”, ogni momento della vostra scelta sarà seguito con cura e passione.

