Giulia Stabile | “Che figura di me**a!”: la confessione inaspettata, ha sbagliato tutto

La ballerina di Amici20 è finita al centro di un’ampia discussione in merito a una figuraccia, che la vede coinvolta in prima persona. Giulia Stabile: che caos

La ballerina ha vinto l’edizione scorsa di Amici di Maria de Filippi, portandosi a casa il premio e vincendo sul proprio fidanzato, Sangiovanni. Da quel momento, Giulia Stabile non si è più fermata e tra co-conduzioni, ruoli di ballerina professionista e interviste è davvero sulla cresta dell’onda del suo successo.

Nelle ultime ore, però, Giulia Stabile è finita al centro di una figuraccia colossale, svelata davanti a tutti sui social network. Riguarda lei, il suo compleanno e un suo stretto amico, nonché ex compagno della scuola di Amici20: Aka7even.

Giulia Stabile, le fa gli auguri ma sbaglia tutto

La ballerina è entrata quest’anno a far parte del cast ufficiale di professionisti di Amici21. Giulia Stabile, quindi, nel giro di pochi mesi è passata dal fare l’allieva a fare la coach, sia sportiva che psicologica, dei ragazzi. Spesso e volentieri, infatti, i professionisti di ballo sono dei veri e propri supporti emotivi dei ragazzi di Amici, pronti a sostenerli nei loro dubbi e nelle loro paure.

Dopo Amici20, però, Giulia Stabile non si è fermata al ballo. A fianco di Belén Rodriguez ha co-condotto “Tu sì que vales” e, per Witty TV, ha tenuto le “Intervista Stabile”: racconti e interviste con i personaggi che, di puntata in puntata, andavano ospiti da Maria ad Amici. Nelle ultime settimane, poi, una nuova prima volta per lei: ha dato la voce a un personaggio di un cartone animato per Netflix, “Il mostro dei mari“.

Dopo Amici20, Giulia è rimasta in contatto con molti suoi compagni di viaggio. Oltre Sangiovanni, con cui è fidanzata da più di un anno, anche con Samuele e Aka7even è riuscita a mantenere i contatti e i rapporti, nonostante la vita piena. Ed è proprio Aka7even che c’entra, nella figuraccia. Il cantante, infatti, condivide con la ballerina una forte amicizia, fatta di stima e di affetto. Per questo motivo, in occasione del compleanno di lei, ha voluto videochiamarla per farle gli auguri di persona. Peccato solo un dettaglio: ha sbagliato giorno.

pov: ho appena videochiamato @giuliast4bile facendole gli auguri per il suo compleanno.

É domani il suo compleanno.

POV: figura di 💩 — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 19, 2022

La figuraccia è epica, considerando soprattutto l’amicizia che li lega. Giulia, però, probabilmente avrà accolto il tutto con una sonora risata.

