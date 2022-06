erroraccio-di-mercedesz-henger,-la-piazzata-le-costa-carissima:-decisione-urgente-in-arrivo-[video]

Mercedesz Henger rischia grosso: dopo l’infortunio, la scenata davanti ai compagni provoca un tracollo di consensi.

L’ingresso della naufraga Mercedesz Henger ha decisamente scosso gli equilibri preesistenti a Cayo Cochinos. Configuratasi come “Conquistadora”, la bionda influencer ha da subito puntato le sue armi seduttive su Edoardo Tavassi, spingendo per coinvolgerlo in un flirt a favore di telecamera.

Sin dai primi tentativi di approccio, Edoardo ha chiarito che, eventualmente, approfondirà il suo rapporto con Mercedesz all’esterno del contesto televisivo, senza spettacolarizzare la relazione. Dopo un rischioso infortunio, l’influencer ha colto la palla al balzo, lamentandosi davanti all’intero gruppo dell’indecisione di Edoardo: la piazzata ha però avuto un esito imprevisto.

Mercedesz Henger sotto accusa: “Sei entrata con l’idea che dovevi provarci con me!”

La vivace influencer negli scorsi giorni è stata protagonista di un infortunio, che le ha causato un taglio alla mano, poi opportunamente suturato dallo staff medico del programma. In seguito all’incidente, Mercedesz si è lamentata durante uno sconfortato confessionale dell’assenza di attenzioni da parte di Edoardo, da cui si aspettava maggiori attenzioni e tutele.

Il suo disappunto è degenerato in uno sfogo davanti a tutto il gruppo, in cui Mercedesz chiedeva a Edoardo di sbilanciarsi nei suoi confronti. Tavassi, però, si è contrapposto con veemenza alle richieste della compagna, ricordandole il suo proposito di non voler coltivare relazioni all’interno del format. Il durissimo confronto ha portato i due ad allontanarsi, dopo un’infuocato scambio di accuse reciproche. Il gruppo sembra propendere compatto per la posizione di Edoardo, come si può notare in questo video:

La delusione di Mercedesz porta a galla i vecchi dubbi di Edoardo, e tra i due scoppia una violenta discussione. Anche il resto del gruppo sembra condividere l’opinione del Naufrago. Quella di Mercedesz è davvero solo una strategia? #Isola 🏝 pic.twitter.com/qkpm4Hoag5 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 17, 2022

Già al centro di numerose polemiche, Mercedesz Henger al momento rischia grosso: l’influencer è stata infatti mandata al televoto, spalla a spalla con il compagno di avventura Nick Luciani. Inaspettatamente, i sondaggi sembrano condannare proprio Mercedesz, che al momento riscuote in percentuale minore il gradimento del pubblico di Canale 5.

🚨 TELEVOTO UFFICIALE 🚨 CHI VOLETE SALVARE? #isola #isoladeifamosi — Isola dei Famosi 2022 – Sondaggi (fp) (@isola22sondaggi) June 13, 2022

Che sia stata proprio l’ultima sfuriata a provocare la perdita di consensi? Edoardo Tavassi sembra serbare una convinzione ben precisa: gli intenti dell’influencer nei suoi confronti non sono limpidi, mentre l’ambizione di accedere alla finale appare assai palese. L’eliminazione prevista per l’imminente puntata penalizzerà definitivamente Mercedesz?

The post Erroraccio di Mercedesz Henger, la piazzata le costa carissima: decisione urgente in arrivo [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.