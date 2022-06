economia-circolare:-al-via-il-bando-che-destina-4-milioni-di-euro-alle-imprese-lombarde

Si apre ufficialmente oggi il nuovo bando promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dalle Camere di Commercio lombarde e dalla Regione Lombardia, gestito con Unioncamere, che finanzia imprese singole e aggregate fino al 40% delle spese ammissibili per progetti di filiera per investimenti e attività per la transizione ecologica.

Complessivamente sono messi a disposizione 4.035.000 euro – € 3.000.000 di Regione Lombardia (1 milione e mezzo ciascuno dalla Direzione Generale Sviluppo Economico della Direzione Generale Ambiente e Clima) e € 1.035.000 dalle Camere di Commercio della Lombardia a sostegno delle Micro, Piccole e Medie imprese lombarde per favorire la transizione verso un modello di economia circolare, riqualificando i settori e le filiere lombarde per un riposizionamento competitivo rispetto ai mercati.

Nel rispetto dei principi dell’economia circolare i progetti finanziabili – con contributi fino al 40% dei costi ammissibili – possono riguardare riuso e utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui dei cicli produttivi, attività che riguardano l’intero ciclo di vita del prodotto (Life Cycle Thinking ed Eco-design) e progetti che diano risposte alle nuove esigenze economiche, energetiche, per clima e biodiversità con prototipazione o sviluppo di nuovi materiali, prodotti e/o componenti.

Il bando prevede l’assegnazione a ciascun progetto di un contributo massimo di 100 mila euro per le imprese singole, ma sale fino a 120mila euro per progetti presentati assieme da almeno 3 imprese lombarde per favorire la collaborazione tra aziende. Il termine ultimo per la presentazione delle domande, che va fatta esclusivamente in modalità telematica con firma digitale (QUI) è il 19 settembre 2022.

I testi completi dei bandi e le istruzioni per compilare le domande sono pubblicati sul sito www.mi.camcom.it e www.unioncamerelombardia.it (alla sezione Bandi – contributi alle imprese).

