avanti-un-altro,-che-disastro!-botta-e-risposta-infuocato:-“che-sdeng-sui-denti!”

Tracollo completo per Avanti un altro: la schiacciante sconfitta provoca una rissa in piena regola sui social.

Lo share rappresenta da sempre il metro di giudizio per valutare il successo, o il flop, di un programma televisivo. L’estate è ormai alle porte, e le principali emittenti stanno riprogrammando il palinsesto per i mesi più caldi.

Mentre i conduttori di punta raggiungono prestigiose mete di villeggiatura, i vertici di RAI e Mediaset propongono repliche e fiction-TV per rimpiazzare i format che hanno subito una battuta di arresto. Questa scelta, però, ha spesso ripercussioni molto drastiche a livello di ascolti, come il giornalista Giuseppe Candela ha esposto su Twitter. La sua analisi ha però indispettito Sonia Bruganelli, da sempre attiva sui social in difesa del marito Paolo Bonolis. Il confronto tra il successo di “Reazione a catena” e gli ascolti tiepidi di “Avanti un altro” si è trasformato in un vivace battibecco a favore degli amanti del gossip: ecco cos’è accaduto.

Avanti un altro, Sonia Bruganelli scende in campo, volano frecciatine su Twitter

L’attuale programmazione preserale delle maggiori emittenti prevede la contrapposizione tra le puntate del format di Marco Liorni “Reazione a catena”, con le repliche del quiz “Avanti un altro”, condotto dal mattatore Paolo Bonolis.

Com’è facilmente immaginabile, la proposta fresca di RAI ha coinvolto una più ampia fetta di pubblico, rispetto alla scelta effettuata da Mediaset, e il giornalista Giuseppe Candela lo ha sottolineato su Twitter. “Reazione a catena al 30% di share a metà giugno è oggettivamente clamoroso“.

Subito è arrivato il commento piccato di Sonia Bruganelli, ex volto del “GF Vip” e moglie di Paolo Bonolis, con cui collabora grazie alla sua agenzia di casting. L’ex opinionista ha infatto replicato: “Forse perché va contro a delle repliche?“, condendo il commento con l’emoticon di una linguaccia. Il giornalista ha quindi rimbeccato Sonia Bruganelli, argomentando: “Eccezione Caduta Libera un anno, e Mondali nel 2018, è così da tempo ma non si arrivava al 30% al 18 giugno (incide solo parzialmente nuovo share). Bonolis era in replica anche contro Eredità ma molto sopra il 20%. Errore di Canale 5 spegnersi, il successo di Rai1 è sorprendente.”.

Un utente commenta divertito la diatriba sui social, e rileva: “Ahia Bruganelli! Che sdeng sui denti!“.

“Avanti un altro” tornerà con l’avvento della stagione autunnale: nel frattempo Marco Liorni può godersi il suo meritato successo!

