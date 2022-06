Sotto il costume, ma sopra niente: Chiara Ferragni come mai si era vista prima, schiaffo alla censura | Foto

Chiara Ferragni fa sognare ancora i suoi tanti ammiratori. L’influencer ha voluto pubblicare una foto su Instagram che la ritrae in costume da bagno, ma solo con il pezzo di sotto. Sopra, a coprirla, due ciliegie. Nello scatto la Ferragni sembra essere in un giardino fiorito, tanto che a fermarle i capelli c’è un bel fiore rosso. “My body, my choice (il mio corpo, la mia scelta)”, è il commento in allegato.

Inutile dire che sotto il post sono tanti, tantissimi, i complimenti piovuti. Tra questi anche quello del marito. Fedez, con grande ironia, è intervenuto così: “Per me due chili di ciliegie, grazie”. Proprio il rapper è stato pesantemente criticato in questi giorni. Il motivo? La scelta di condividere gli audio dallo psicologo, durante il difficile momento che ha seguito la scoperta del tumore.

“Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po’ meno. Io soffro d’insonnia, mi sveglio molto presto la mattina, tipo alle 5, alle 6. Io non avevo mai riascoltato quell’audio, quella mattina me lo sono riascoltato e ho cominciato a piangere come un cretino“, si è giustificato per poi proseguire: “Quindi oggi leggere i giornalisti che mi danno del narcisista come se dicessero che sono un co…e . Ecco, io cito George Bernard Shaw: ‘Non mi piace fare la lotta nel fango con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché ai maiali piace'”.