Rai2 | “Estate amara…”: flop totale dopo l’acclamazione, ora rischia il posto

Non funziona l’estate di Rai2. I nodi stanno venendo al pettine, la situazione va ogni giorno peggiorando: rischi seri

Programmare il palinsesto estivo non è mai facile. Le esigenze dei telespettatori cambiano fortemente dall’inverno all’estate, così come i loro ritmi e le abitudini di consumo dei prodotti televisivi. Ogni rete, quindi, deve cercare di trovare un equilibrio tra l’abitudinarietà, proponendo programmi ai quali il pubblico è abituato, e l’innovazione.

Rai1 e Rai2, in particolare, hanno introdotto nuove trasmissioni del tutto inedite, in modo da rinfrescare i propri palinsesti. Una, però, non funziona per niente ed è del tutto contro ogni previsione: l’estate parte malissimo.

Rai2, problemi in vista per un nuovo ingresso

Una delle proposte “nuove” per Rai2 è “L’almanacco del giorno dopo“, fortemente voluto dal direttore Stefano Coletta. A condurlo è Drusilla Foer, l’iconico personaggio lanciato da Amadeus sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. L’alter ego di Gianluca Gori è una showgirl oggi amatissima e super richiesta che, anche su sua stessa ammissione, ha più volte dovuto dire no a qualche proposta lavorativa.

“L’almanacco del giorno dopo” è un programma storico di Rai2. Si tratta di una mezz’ora dedicata alle ricorrenze che cadono nel giorno successivo a quello della messa in onda come anniversari, compleanni e appuntamenti speciali. Stefano Coletta ha quindi voluto rilanciarlo, proponendolo ogni giorno alle 20,50 e permettendo ai telespettatori di respirare nuovamente l’aria della televisione di una volta. Drusilla Foer, poi, riesce a rendere il programma iconico e avvolgente.

Nonostante all’inizio i risultati fossero del tutto inaspettati, dopo qualche puntata gli ascolti hanno iniziato a crollare vertiginosamente. Nella serata di venerdì 17 giugno, “L’Almanacco del giorno dopo” ha conquistato un basso 3.4%, andando a smentire ogni previsione di successo inattaccabile e imperituro:

#AscoltiTv #Auditel: dopo l’esordio che aveva fatto gridare (prematuramente) al successo clamoroso, crolla ancora su Rai2 L’Almanacco del giorno dopo, condotto da Drusilla Foer e voluto da Stefano Coletta @MasterAb88 #VigilanzaTv #VTV https://t.co/J7Sz7wK6Tg — VigilanzaTv (@VigilanzaT) June 18, 2022

Per Stefano Coletta e Drusilla Foer, quindi, le cose non si mettono affatto bene. La showgirl potrebbe subire una anticipata chiusura del programma e il direttore di Rai2 dovrebbe ammettere una pesante sconfitta. Il pubblico, in particolare, ce l’ha con lui:

Questo ha la sindrome dell*onnipotenza. — tom.anna7 (@annatomasi1) June 18, 2022

Le accuse sono molto dure e Rai2 non sembra avere strategie per provare a rialzare “L’almanacco del giorno dopo“. Chissà come proseguirà, l’estate di Drusilla Foer.

The post Rai2 | “Estate amara…”: flop totale dopo l’acclamazione, ora rischia il posto appeared first on Ck12 Giornale.