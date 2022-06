Oroscopo Paolo Fox del 20 giugno: amore e lavoro al top questo lunedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oroscopo di oggi: troverai in te stesso la forza necessaria per combattere contro la corrente del destino e forgiare il tuo futuro. Amore: oggi ti sentirai completamente connesso al tuo partner. Vivranno ore di passione e romanticismo. Ricchezza: oggi sarai in grado di risolvere un problema reale nel tuo ambiente di lavoro. Non aver paura di mostrare di cosa sei capace. Benessere: non c’è ostacolo che tu non possa superare se mantieni la mente in totale serenità. Questo ti permetterà di intravedere le opportunità che si presentano.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oroscopo di oggi: dimostrerai di aver imparato a gestire i rifiuti e i rifiuti quando si tratta di conquiste. Non scoraggiarti. Amore: non lasciare che un impeto di rabbia e frustrazione finisca per tanto tempo dedicato a coltivare la relazione con il tuo partner. Ricchezza: entrerai in un periodo di completa distrazione, che ti renderà impossibile raggiungere il tuo solito ritmo di lavoro. Benessere: La possibilità di chiedere aiuto al momento giusto ti sarà molto utile. Non lasciare che la vergogna o la paura ti trattengano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oroscopo di oggi: non cadere nella routine quotidiana di discussioni inutili nel letto di famiglia. Avrai tutto ciò di cui hai bisogno per cambiare oggi. Amore: sentirai che oggi è positivo per le conquiste. La tua attrattiva aumenterà con il passare delle ore. Ricchezza: dimostrerai di essere una di quelle persone che inciampano sulla stessa pietra più di una volta. Ore di tensione che vivrai oggi. Benessere: ci sono momenti nella vita in cui mettiamo in discussione ciascuno dei nostri principi, cercando una ragione per l’esito degli eventi. Non disperare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oroscopo di oggi: avrai l’opportunità di condividere un momento di vicinanza con i tuoi cari nella giornata. Dedicali con piacere. Amore: non lasciare che una confusione diventi uno scandalo. Mantieni la calma e chiarisci le cose con il tuo partner. Ricchezza: non puoi aspettarti di essere il migliore in ogni attività che svolgi. Impara a essere un po’ meno severo con te stesso. Benessere: non puoi avere una risposta a ogni domanda che la vita ti pone nel cuore. Ci sono momenti in cui devi reagire d’istinto.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oroscopo di oggi: non cercare discussioni oggi. Il tuo umore è peggiore che mai e potresti finire per prendere a pugni qualcuno. Amore: dai al tuo partner un po’ di libertà. Ti recrimina perché sente che lo stai soffocando e ha ragione. Non essere possessivo. Ricchezza: non essere così testardo e ascolta i consigli di chi sa. Ma se vuoi sbattere la testa contro il muro, segui il tuo istinto. Benessere: hai tutti gli strumenti per ottenere ciò che ti sei prefissato di fare. Non dare il tuo potere a nessuno, sii te stesso e mangia il mondo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oroscopo di oggi: Riceverai dalla vita solo nella proporzione in cui la dai. Non sarai in grado di raggiungere i tuoi obiettivi senza correre rischi. Amore: giorno chiave per portare alla luce alcuni argomenti di conversazione che sono stati evitati nella coppia. Approfittane. Ricchezza: il destino giocherà a tuo favore oggi. Questo può significare una spinta importante per la tua carriera in ascesa. Benessere: approfitta del weekend per meditare sulle decisioni che hai preso nei giorni scorsi. Ricapitolando e facendo le autocritiche necessarie.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oroscopo di oggi: vivrai grandi e profonde emozioni durante la giornata di oggi. Fidati ciecamente dei tuoi sentimenti per gestirti. Amore: nella coppia non c’è posto per l’ingratitudine e l’egoismo. Devi imparare a condividere con il tuo partner o vivrai da solo. Ricchezza: è importante simpatizzare con le esigenze del personale in carica per mantenerlo motivato. Impara ad ascoltarli. Benessere: Che le relazioni fisiche non diventino l’unico motivo per mostrarti vicino a una persona. Sperimenta la vicinanza spirituale con il tuo partner.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oroscopo di oggi: arriverai alla conclusione che fai parte di una società senza valori o interesse per gli altri. Prova a cambiare. Amore: oggi raggiungerai quella data che avevi pianificato tanto tempo fa con il tuo partner. Goditi appieno il momento. Ricchezza: smetti di posticipare la risoluzione di determinati obblighi che hai in sospeso. Il tempo non farà che peggiorare le cose. Benessere: che le brutte esperienze che devi affrontare nella vita non limitino la tua capacità di funzionare in essa. Impara dai tuoi errori e vai avanti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oroscopo di oggi: non sarai in grado di lasciar andare certe azioni di vicini fastidiosi che non hanno rispetto per il tuo spazio. Amore: l’incomprensione sarà reciproca nella coppia oggi. Mantieni le distanze per evitare di portare cose agli anziani. Ricchezza: il rapporto con i tuoi superiori oggi subirà un altro colpo. Cerca di ridurre al minimo le conseguenze. Benessere: non lasciare che l’orgoglio ti chiuda le porte della crescita spirituale. Apri la tua mente all’opinione delle persone intorno a te.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oroscopo di oggi: ti ritroverai riluttante ad apportare determinati cambiamenti, che sai essere necessari, nei tuoi comportamenti di vita. Analizza le tue priorità. Amore: oggi non avrai una buona giornata a livello sentimentale. Prepararsi ad affrontare difficoltà spontanee. Ricchezza: non puoi comprendere ogni attività o responsabilità che passa davanti a te. Fai più attenzione quando prendi degli obblighi. Benessere: non lasciare che la stanchezza e l’esaurimento estremi distruggano la tua concentrazione e responsabilità. Rimani stoico fino alla fine.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oroscopo di oggi: le tensioni create dagli obblighi si dissiperanno grazie a buone notizie che arriveranno da lontano. Sorpresa alla porta. Amore: i risultati che hai sul lavoro non sono paragonabili alla felicità che provi in ​​amore. Goditi il ​​momento. Ricchezza: negli affari, non lasciarti guidare da concetti antiquati. Circondati di giovani, che portano un nuovo look. Benessere: se il tuo intuito ti dice che non dovresti fare questa o quella cosa, prestaci attenzione. In questo modo potrai evitare di passare dei brutti momenti, prenditi cura di te.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oroscopo di oggi: alcuni eventi che vivrete oggi cambieranno completamente la prospettiva da cui vedete i problemi. Amore: il tuo miglior alleato sarà il silenzio oggi. Pensaci due volte prima di dire una parola. giornata tesa. Ricchezza: gli eventi sembreranno accadere al momento giusto e nell’ordine in modo da poterli risolvere senza grossi inconvenienti. Benessere: non sottovalutare la tua capacità di riprenderti dai colpi che la vita ti ha inferto. Il tempo è il tuo principale alleato quando si tratta di superare i disturbi.

