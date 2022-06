Oroscopo Barbanera del 20 giugno: le stelle di questo lunedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Obiettivi e aspirazioni oggi dormono ben allineati nel cassetto. In attesa dell’occasione giusta per realizzarli, fantasticando riposate sugli allori.

Toro (21/4 – 20/5) – Forse per le finanze non sarà un periodo esaltante, ma la ricchezza che avete nel cuore, anche per dei pragmatici come voi, vale molto di più.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con la quadratura scambiata tra la Luna e Mercurio, sensazioni ed emozioni potrebbero sopraffare il raziocinio, ma occhio alle facili promesse troppo belle per essere vere.

Cancro (22/6 – 22/7) – Un bellissimo lunedì per voi: attività scorrevole, amore felice, nuove amicizie e sogni a cui credere senza riserve. Tutto va magicamente.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Giornata anonima, soltanto un po’ appannata da malumori e da dubbi sulla lealtà di un collega o sulla sincerità di qualcuno a cui fate il filo.

Vergine (24/8 – 22/9) – In famiglia le battaglie riguardano le ambizioni, i differenti punti di vista. Ne potete parlare pacificamente o passare al… lancio dei piatti.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Lunedì zeppo di impegni ma sereno, se non fosse per un tarlo che vi lavora in testa: avete frainteso o un collega vi ha fatto delle avances?

Scorpione (23/10 – 22/11) – La Luna d’Acqua in Pesci vi coccola teneramente. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia d’amore, come se non ci fosse un domani.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Atmosfera turbata dagli aspetti ostili della Luna e di Mercurio. I tempi dell’indeciso amato bene sono biblici e si sa che a voi l’attesa proprio non piace.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Familiari e amici disponibili a coccolarvi, a raccogliere le vostre confidenze e con l’occasione a darvi qualche dritta sulle questioni sentimentali.

Acquario (21/1 – 19/2) – Traguardi impegnativi, il problema è l’incostanza. A momenti andate spediti come treni, in altri vi perdete facilmente in un bicchier d’acqua.

Pesci (20/2 – 20/3) – Venere abbraccia romanticamente Nettuno nel vostro segno. Il perno ruota intorno all’amore: ora possibile, appagante, a dir poco fantastico.

