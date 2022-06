Isola dei Famosi | Congiurano contro di lei, bufera prima della puntata: “Vergogna, andate a casa!”

Siamo a poche ore dalla semifinale attesissima dell’Isola dei Famosi e l’uragano é piombato su una coppia inaspettata.

Ormai ci siamo e domani andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi. Escluso Vaporidis, non sappiamo ancora chi approderà in finale, ma certamente ci saranno catene e prove da superare.

In queste ultime ore però il gruppo si è diviso ancora a causa di un litigio tra Tavassi e la Henger e le conseguenti reazioni del gruppo. Tutti mettono becco su tutto e così si crea zizzania e un gran scompiglio. I naufraghi hanno perso vigore fisico, ma anche lucidità mentale.

Questi ultimi giorni per arrivare alla finale saranno pesantissimi e come se non bastasse, arriva un uragano proprio prima della puntata di domani sera. Ilary Blasi aprirà la sua penultima diretta leggendo il nome di chi deve abbandonare la Palapa tra Mercedesz e Nick. Presumibilmente (e forse per l’ultima volta) chi uscirà sfiderà Pamela Petrarolo al televoto flash. Nick o Mercedesz? Il pubblico non ha dubbi: a uscire sarà il cantante perché la showgirl ce la sta mettendo davvero tutto per farsi ben volere dal pubblico. Qualcuno in Honduras però si è accorto di questa (presunta) strategia e l’hanno pugnalata alle spalle.

Isola dei Famosi: tutti contro Mercedesz

Marialaura, Luca e Estefania hanno confabulato un bel po’ alle spalle della Henger e questo al pubblico non è piaciuto affatto.

Ecco le amiche serpenti……forse Mercedes è andata sulla barca perché anche lei doveva farsi vedere dal medico? Brutte malelingue andate a casa c’erano persone più meritevoli di voi a stare sull’isola — paola (@paola03836538) June 18, 2022

Sono 3 gufi voltagabbana e strategici👎 — EstMarTer (@estmt) June 18, 2022

Se Mercedesz aveva una strategia, i suoi compagni di viaggio non hanno perso tempo a criticarla mentre era assente. Ilary Blasi mostrerà senz’altro queste immagini domani alla Henger perché gli spettatori sono insorti: “Vergogna andate a casa”.

Tutto questo avviene prima della diretta e dell‘esito del televoto che a questo punto potrebbe ribaltarsi completamente. È noto infatti che il branco non piaccia al pubblico e quelle critiche velenose alle spalle della Henger sembravano proprio un attacco mirato. Riuscirà la Henger a difendersi da tutte queste accuse e a rimanere in gioco?

