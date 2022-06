“Io alla Juve? Mai”: la Juve ci prova e il top-player risponde così, chi umilia Agnelli | Guarda

C’è chi dice no. Anche alla Juventus. E senza usare giri di parole o mezzi termini. Nel dettaglio si parla di Kalidou Koulibaly, il totem della difesa del Napoli che andrà in scadenza di contratto tra un anno. Insomma, Aurelio De Laurentiis rischia di perderlo a parametro zero. Ma alla Juve… mai.

Secondo quanto riportato dal Mattino, Koulibaly avrebbe detto la sua parlando con i compagni di squadra: “No, non andrò mai alla Juventus“. E, per inciso, negli ultimi giorni erano suonate con grande forza le sirene bianconere: il club di Andrea Agnelli è molto interessato al centrale senegalese, top-player assoluto, che però proprio con il bianco e nero, a quanto pare, non riesce a immaginarsi. Un duro colpo, per Agnelli, un duro colpo che probabilmente mai si sarebbe immaginato di dover incassare.

Le parole di Koulibaly, ammesso che corrispondano al vero, tranquillizzano almeno in parte il popolo napoletano: già c’è il rischio concreto di perderlo a zero, ma di perderlo a zero e vederlo in bianconero sarebbe davvero troppo. Come detto, la permanenza del difensore al Napoli è in serio dubbio: si attende ancora un incontro tra De Laurentiis e l’agente di Koulibaly, il tostissimo Fali Ramadami. In caso di mancato rinnovo, per averlo giù quest’estate, il Napoli chiede 35-40 milioni. Ma di offerte concrete ancora non ne sarebbero state presentate.