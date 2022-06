gesto-sospetto-di-alfonso-signorini,-vuole-i-suoi-pupilli:-“lo-faranno-in-coppia”

Gli occhi più attenti non han potuto fare a meno di notare un gesto di Alfonso Signorini. Il progetto sembra ambizioso: li vuole, insieme

Il conduttore del GF VIP, si sa, non si ferma mai. Ogni volta che finisce un’edizione, dopo qualche settimana di pausa, la squadra di produzione e redazione torna repentinamente al lavoro per quella successiva. Trovare nuovi concorrenti, nuovi opinionisti e cercare di armonizzare e precisare ogni dettaglio è un lavoro che richiede mesi di impegno e costanza.

Nelle ultime ore, quindi, Alfonso Signorini sembra avere già puntato gli occhi su alcuni prossimi protagonisti del GF VIP 7. Oltre a questo, però, un dettaglio non è sfuggito ai più attenti: questa volta non teme nessuno, a dirigere quel programma vuole proprio loro due.

Alfonso Signorini, per il GF VIP Party ha le idee chiare

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti all’interno del GF VIP e, dal momento in cui si sono innamorati, non si sono più lasciati. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele ed è ormai diventata ufficiale, tant’è che entrambi conoscono e frequentano i genitori uno dell’altra e viceversa.

Il GF VIP è stato per loro anche un’ottima occasione di farsi conoscere. Pierpaolo Pretelli è stato chiamato e invitato in diverse trasmissioni televisive e, anche se non sempre di successo come Domenica In, ha inaugurato la propria carriera come co-conduttore e spalla. Giulia Salemi, dal canto suo, non si è di certo trattenuta e l’anno scorso, per esempio, ha co-condotto il GF VIP Party, mostrando tutta la sua ironia e semplicità.

In questi giorni i due si trovano a Mykonos in vacanza e qui hanno incontrato Alfonso Signorini, con cui hanno scattato una fotografia. I fan, però, ci hanno visto ben altro rispetto al classico selfie da vacanza: secondo molti, Signorini li vorrebbe in coppia per condurre il GF VIP party della prossima edizione de Il Grande Fratello.

A scatenare i dubbi è stato soprattutto Pierpaolo Pretelli, che si è fermato a Mykonos sì e no per 24 ore, proprio come se avesse un appuntamento ben preciso con una persona:

Per i due sarebbe un vero e proprio salto di carriera. Non ci resta che attendere nuove notizie e scoprire se davvero questa proposta sia accaduta: tempo al tempo.

