federica-panicucci-a-bocca-asciutta,-subisce-uno-sgarro-enorme:-complotto-contro-di-lei?

Momenti di tensione per la regina di Mattino5 News. Tutti sembrano avanzare tranne lei, problemi per Federica Panicucci

Con Francesco Vecchi conduce quotidianamente Mattino5 News, il fortunato talk show delle prime ore del giorno di Canale5. Il collega si dedica a una prima parte, focalizzata sulla politica italiana ed estera e sulle notizie di economia e società. Federica Panicucci, invece, si concentra sulla cronaca nera e giudiziaria e sul gossip.

La coppia è fortunatissima e il programma si riconferma ogni giorno il leader di ascolti della fascia oraria. Nelle ultime ore, però, su Federica Panicucci si è estesa un’ombra piuttosto insolita: c’è qualcosa che non sappiamo? Ecco cosa sta succedendo.

Federica Panicucci, “ora tocca a lei”: ma non succede niente

Le puntate di Mattino5 News sono ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale5. Il programma, infatti, è riuscito a mediare tra informazione e intrattenimento, scegliendo due conduttori con un forte piglio giornalistico senza, però, cadere nella noia. Complici di questo successo anche gli invitati, esperti dei diversi temi trattati, che riescono a movimentare la puntata dando nuovi spunti di riflessione.

Nonostante qualche anno fa fosse involontariamente andato in onda un audio di sfogo di Federica Panicucci nei confronti del collega, che faceva trasparire del nervosismo tra i due, le cose ora sembrano andare a gonfie vele. Il successo del loro lavoro, infatti, è stato notato non solo dal pubblico ma anche da chi gestisce i programmi televisivi: per uno di loro è arrivata una super proposta.

Si tratta di Francesco Vecchi, al quale è stato affidato un talk show molto importante: Zona Bianca. Per il braccio destro di Federica Panicucci è la prima grossa esperienza televisiva e giornalistica in prima serata, un segno del riconoscimento dell’azienda per il buon lavoro svolto quotidianamente. Francesco Vecchi andrà quindi a guidare il talk show serale di Rete4, prendendo il posto di Giuseppe Brindisi:

Franceschi Vecchi finalmente approda alla conduzione dei talk di Rete4. Guiderà Zona Bianca al posto di Giuseppe Brindisi. Cosa da mantenere fissa anche in autunno. Ora tocca premiare la Panicucci#ascoltitv #mattino5 pic.twitter.com/RButLQ8sqe — MasterBB (@MasterAb88) June 17, 2022

Ora, però, manca solo Federica Panicucci. Per lei, infatti, non sembrano esserci nell’aria nuove proposte o segni di riconoscimento. Se restasse a Mattino5 News con un nuovo braccio destro sarebbe sicuramente un segno d’apprezzamento, ma dopo il successo avuto in questa edizione 2021/2022 tutti i telespettatori si aspettano un balzo in avanti. Che ci sia qualcosa in sospeso? Non ci resta che attendere.

