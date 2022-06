Appello per Maria de Filippi | “È una questione d’amore”: arriva la candidatura, sarebbe la prima volta

Un noto volto di Mediaset potrebbe arrivare molto vicino a Maria de Filippi. Sarebbe una partecipazione del tutto inedita: accadrebbe in autunno

La regina di Canale5 e di Mediaset, si sa, è sempre pronta a scovare nuovi talenti da mettere nelle proprie trasmissioni. Non si tratta solo dei cantanti e dei ballerini per Amici, ma anche di personalità interessanti, curiose e dinamiche che possano dare quel tocco in più agli altri suoi programmi, come Uomini e Donne.

Nelle ultime ore, un volto piuttosto nuovo ma molto amato di Canale5 ha espresso il suo desiderio di lavorare vicino a lei. La proposta è per lui allettante poiché sarebbe la prima volta e il pubblico, soprattutto, lo conosce già: ecco di chi si tratta.

Maria de Filippi “corteggiata” da Antonio Medugno

Il modello napoletano è entrato a far parte dei personaggi televisivi grazie alla sua partecipazione al GF VIP 6, a fianco di Soleil, Alex Belli e tutta la combriccola. Lanciato da Alfonso Signorini, Antonio Medugno ha fatto conoscere a tutto il pubblico il suo modo di fare e di essere, schietto e sincero, che non si è risparmiato anche discussioni e momenti di crisi.

Sono diverse settimane che sui social e sui giornali di gossip si diffondono voci su una sua possibile, futura, partecipazione a Uomini e Donne. L’ex gieffino, che per molti mesi è rimasto in silenzio, durante un’intervista di venerdì 17 giugno a RTL 102.5 ha voluto dire la sua. Nel programma Trends & Celebrities con Francesco Fredella e Manila Nazzaro, infatti, Antonio Medugno ha proprio affrontato il tema del suo prossimo futuro. Secondo quanto affermato, non c’è alcuna certezza per ora in merito al suo futuro da tronista a Uomini e Donne.

Antonio Medugno, infatti, ha detto: “Non è arrivata nessuna richiesta“. Il modello, però, ha anche parlato della propria situazione sentimentale. Questa è infatti libera da qualsiasi impegno e, soprattutto, è sempre rimasta molto privata per lui. Andare a Uomini e Donne da Maria de Filippi sarebbe quindi la prima volta: “È la prima volta che esternerei Antonio nella parte della questione d’amore, quindi potrebbe essere un’esperienza”. Queste parole suonano quindi come un presagio, un’ufficiale richiesta alla padrona di casa di Uomini e Donne: c’è spazio, sul trono, per lui?

Ad oggi i probabili tronisti della prossima edizione sembrano essere Andrea Della Cioppa e Federica Aversano, nomi forniti dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Chissà se, tra questi, si aggiungerà anche il nome del modello.

