Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Noi oggi contrastiamo la forza più antieuropea che ci sia. E se la Ue dovesse dire di no all Ucraina, la Russia lo valuterà come la propria vittoria su tutta Europa e comprenderà che l’Europa non è unita. Il mondo non può fare questo regalo all aggressore. Non fosse altro che per la propria sicurezza. Se noi cadiamo la guerra andrà avanti”. Lo ha detto la moglie del presidente ucraino Olena Zelenska in un messaggio video all’Aspen Institute.