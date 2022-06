paura-per-maria-de-filippi,-annuncio-shock-del-suo-pupillo:-“abbiamo-fatto-un-incidente”

Momenti di vero panico quelli vissuti da Maria de Filippi. Un suo strettissimo collaboratore ha fatto un incidente in macchina

La regina di Canale 5 sta vivendo momenti di paura. Dopo la finale di Amici21, Maria de Filippi si è sicuramente concessa un po’ più di riposo e di relax, sempre pensando però alla programmazione dell’anno successivo. La macchina del talent show di Canale5, però, non funziona solo grazie a lei ma anche grazie a tutte le persone che ci lavorano, dai truccatori sino ai tecnici.

Nelle ultime ore, però, per Maria de Filippi si è accesa la spia della paura. Proprio un suo stretto collaboratore, che ha un ruolo centrale nella macchina di Amici21, ha avuto un incidente in auto. Ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Maria de Filippi, paura per uno della giuria

Nelle ultime ore, uno stretto collaboratore di Maria de Filippi ha vissuto un momento di pericolo. Si tratta di Stash, il cantante uscito proprio da Amici21 che, nel giro di pochi anni, è diventato un pilastro del pop italiano con la sua band “The Kolors”. Negli ultimi anni, Stash partecipa al serale di Amici21 come giurato insieme a Stefano de Martino ed Emanuele Filiberto, con cui ha costruito anche una grande amicizia.

Proprio con la sua band “The Kolors“, Stash sta girando in tutt’Italia per il tour di concerti dal vivo. Durante la giornata di giovedì 16 giugno, la band è però rimasta incastrata in un incidente, che li ha visti coinvolti in prima persona. Ad annunciarlo è stato proprio Stash sui propri canali social, dove ha pubblicato una storia. La fotografia mostrava un finestrino in mille pezzi e una scritta: “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”.

Fortunatamente nessuno sembra essersi ferito e, in effetti, il concerto è poi stato fatto come da accordi. Per Stash e per i suoi amici, come Maria de Filippi, deve però essere stato un brutto spavento, soprattutto alla luce degli impegni futuri del cantante. Oltre al tour estivo, infatti, Stash sta per diventare papà per la seconda volta: un periodo di fermo a causa di un infortunio avrebbe potuto complicare molto la sua quotidianità. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi: l’estate dei concerti della band può proseguire senza intoppi.

The post Paura per Maria de Filippi, annuncio shock del suo pupillo: “Abbiamo fatto un incidente” appeared first on Ck12 Giornale.