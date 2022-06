Oroscopo Branko del 19 giugno: le previsioni di questa bella domenica. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi potresti avere una situazione economica, Ariete, ma non devi preoccuparti troppo perché questa situazione che ti preoccupa quotidianamente passerà rapidamente e migliorerà per un lungo periodo di tempo. Sii fiducioso e se non riesci a fare un acquisto oggi, fallo un paio di giorni. In generale stai attraversando un momento fantastico sotto molti aspetti e quello economico è uno di questi, anche se questo urto momentaneo ti ha fatto dubitare. Se credi negli amuleti protettivi, Ariete, non ti costa nulla dimostrare cosa succede se ne porti sempre uno con te. L’ametista è altamente raccomandata per te. Un anello, un portachiavi, un ciondolo o un pezzo di ametista in tasca… In pochi giorni sarai in grado di valutarlo. L’amore per te è ora in una buona fase, vivilo pienamente ogni giorno e goditi questa fase. È tempo di mettere le cose in chiaro. Una nuvola di incertezza si posa su di te per continuare con una relazione esistente che non funziona come dovrebbe essere, o per rinunciarvi. Non dubitate di ciò che il vostro cuore vi impone che è saggio. Non aver paura di esprimerti con la verità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Metti un po ‘di gioia e buon umore nella tua vita oggi, Toro. Sai che un sorriso ti apre tutte le porte ogni giorno e il tuo è accattivante. La gentilezza non è in contrasto con le cose serie. Sii cordiale in tutti gli ambienti ma soprattutto sul posto di lavoro, ti aiuterà ad avere un ottimo rapporto con tutti, quelli sopra e quelli sotto. Pensaci durante il fine settimana e mettilo in pratica il lunedì. Se con la coppia ti sembra di essere in una situazione di stallo e vuoi recuperare l’illusione e tutto ciò che ti ha unito quotidianamente fino a poco tempo fa, Toro, approfitta di oggi e domaniper andare con il tuo ragazzo da qualche parte dove puoi goderti la natura e la tua intimità senza che nessuno ti interrompa. Un bambino, un nuovo lavoro o una nuova casa ora abbelliscono la tua esistenza. Vivete grati per tutto ciò che avete e per ciò che sta per entrare nella vostra vita. Ottimo periodo per fare shopping, sarai sicuramente fortunato a trovare ciò di cui hai bisogno e al prezzo che desideri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – I tuoi amici stanno aspettando che tu ti presenti oggi, Gemelli. Forse non li vedi da giorni, senza mostrare segni di vita. Naturalmente sei molto occupato, ma potresti avere due minuti per contattare la tua gente ogni giorno, anche brevemente. Oggi puoi compensare questa assenza, rimanere per uscire e recuperare. Una di queste persone ha qualcosa da dirti che potrebbe interessarti molto. Se durante la giornata di oggi hai un problema, darai una mano a chi meno ti aspetta. Non ferire i vestiti se devi cambiare la tua opinione su questa persona, Gemelli. In amore, se hai fatto cose ogni giorno per incontrare qualcuno ed è successo a te, accantonandolo! Non perdere tempo con persone che ti portano solo disagio. Vai avanti con qualsiasi nuovo curriculum. Rompi la routine e osa esplorare nell’ignoto. Condividi i tuoi segreti, i tuoi dolori e le tue gioie con l’essere che ami. Sii più affettuoso. Non essere così esigente perché lo farai solo ribellare e allontanarti da te.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Ti piace assaporare le cose della vita, Cancro, ed è per questo che non sembri mai avere fretta. Quello che succede è che presti molta attenzione ai dettagli e ogni giorno vuoi tutto perfetto. Tuttavia, questo non è in contrasto con il dare alla questione un po ‘di progressi e rinnovarsi di volta in volta. Oggi sarai più rilassato chiediti se applichi al tuo lavoro tutto ciò che le nuove tecnologie ti offrono per semplificarti la vita. Forse risparmieresti un sacco di tempo su base giornaliera e le cose andrebbero molto meglio per te. Nel campo sentimentale, il tuo ragazzo sta aspettando di essere sorpreso questo fine settimana. Se hai fatto illusioni a seguito di un tuo commento ma in realtà non hai nulla di preparato in questo senso, Cancro, oggi lascia volare la tua immaginazione e dagli quel piacere. Recupera il ritardo su una questione legale che richiede la tua pronta attenzione. Non continuare a lasciare le cose importanti per dopo. Rimani fedele a ciò che hai già stipulato. Esercita il controllo, in particolare sulle tue spese o investimenti. Informati bene e chiedi aiuto o consigli ai professionisti.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le stelle ti proteggeranno oggi per tutto il giorno in modo che tu possa uscire da qualsiasi problema, Leone. Ultimamente, sei troppo preoccupato per le sciocchezze su base giornaliera. Non essere sopraffatto anche se c’è una battuta d’arresto perché troverai facilmente la soluzione. Se stai pensando oggi perché qualcuno ti ha offerto un nuovo lavoro, tieni presente che non è consigliabile che ora lasci il vecchio per il nuovo. Non sarebbe una buona decisione e di più perché il tuo futuro professionale è ora molto buono nel percorso che hai iniziato. Nel regno sentimentale, non essere un maniaco di controllo, Leone. Il tuo partner non ha l’obbligo di dirti in dettaglio cosa fa quotidianamente. Sii te stesso colui che ti incoraggia a uscire di tanto in tanto con i tuoi amici. La gelosia è la tomba dell’amore. Tienilo sempre a mente. Supera i complessi di inferiorità. Voi rappresentate il Sole e siete un essere unico e meraviglioso, la creazione divina di Dio. Sii orgoglioso dei tuoi risultati, applaudi i tuoi successi e continua a superare te stesso. Metti da parte la timidezza perché ora è nel tuo interesse essere più determinato o aggressivo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Anche se oggi è una vacanza, Vergine, probabilmente hai qualche lavoro importante sulle tue mani che dovresti finire. Quell’incontro di amici o familiari che avevi programmato, dovrà aspettare un po ‘. Inoltre, potrebbe sorgere qualche conflitto in esso e ne saresti coinvolto, il che ti travolgerebbe molto. Ora è conveniente per te ogni giorno avere una mente chiara e molta energia. Oggi, se sei ancora in città e non sei stato in grado di uscire, preparati ad andare al cinema o camminare, vedere una mostra o andare a un concerto. Questo oltre al relax risveglierà la tua creatività, Vergine. Farà bene al tuo umore e alla tua anima. Puoi sentirti soddisfatto perché stai facendo molti progressi, anche se potresti ancora crescere di più se apprezzassi di più le opportunità che la vita ti offre. Ascolta ogni giorno la tua voce interiore. Sarai il bersaglio di critiche per aver preso decisioni che alcuni considerano inverosimili. Il tempo è denaro per te e vuoi assicurarti di investirlo bene. Ti adatterai senza problemi ai continui cambiamenti che la vita ti presenta. Ti sforzerai di ottenere una posizione migliore nel tuo lavoro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un buon momento per prendere il toro per le corna e affrontare qualsiasi problema che ti affligge quotidianamente, Bilancia. Non lasciarlo andare perché oggi le stelle ti aiuteranno a rendere tutto più facile per te. D’altra parte, non è il momento di tacere se hai cose da dire a qualcuno. Lascia andare ciò che senti, anche se sempre con rispetto e buone parole. Lo troverete liberatorio. Se hai recentemente attraversato una rottura, sarà bello essere un tempo da solo, con totale libertà su base giornaliera, Bilancia. È bene che tu esca e ti diverta, ma non con l’intenzione di trovare un altro amore che ti tolga la spina. Il tuo cuore ti fa ancora male e devi riprenderti prima di darti un’altra possibilità. Distraetevi e divertitevi con i vostri amici, recuperate il buon umore che vi caratterizza. Chiamate o messaggi saranno fonte di gioia e buone notizie per te. I cambiamenti nell’area di lavoro ti avvantaggiano ora. Tutto ciò che è comunicazione è ben guardato. Ti esprimerai chiaramente, avendo la facilità di parlare per convincere anche il tuo peggior nemico.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ti stai rendendo conto oggi, Scorpione, di quanto bene sta andando la tua vita e potresti essere assalito dalla paura che le cose cambieranno, che questa cosa buona non durerà. Non preoccuparti perché non sarà così, goditi questa fantastica fase ogni giorno. Al lavoro le cose funzionano e nella tua cerchia di amici ora sei la stella. Approfitta di questo ciclo di espansione e questa fortuna che ora ti sorride continuerà nel tempo. Nel campo sentimentale, Scorpione, con il tuo partner la relazione funziona e i piani che stai disegnando insieme su base giornaliera hanno molto futuro. E se sei uno degli Scorpioni che sta iniziando a uscire con qualcuno, lasciati trasportare dalla vita, approfitta di questi momenti e non farti venire il naso per nulla. Un giovane ti farà perdere la testa con le sue idee un po ‘pazze o un po ‘audaci. Togliti la benda in modo da poter vedere chi è chi nella tua vita. dal momento che c’è qualcuno che non è tuo amico, anche se sembra esserlo. Accettate quella realtà che avete negato per così tanto tempo.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei un sentimentale incorreggibile, Sagittario, e questo ti fa trattenere ogni giorno quando vogliono prenderti in giro e approfittare della tua buona volontà. Ma oggi devi fare il contrario, dire quello che senti a chi pensi sia conveniente. Non essere trattenuto dal pensare che possano essere offesi. E anche se è una cosa delicata, fallo anche tu. Cerca le parole e il momento, ma non tenerlo dentro perché ti farai del male. Un giorno di aúpa, Sagittario, relazioni molto intense e un po ‘complicate ti aspetta oggi. Ma alla fine della giornata ti sentirai liberato ed energizzato. Approfitta di questa sensazione con il tuo partner, con il tuo amico o con il tuo gruppo, dove trovi calore e comprensione quotidiani. Fortunatamente oggi il tema sentimentale non vi darà alcun dispiacere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Hai bisogno delle vacanze per arrivare, Capricorno, e le sogni ogni giorno. Pianifica bene oggi in modo da poter diventare ricco e riposare divertendoti. Questo rinnoverà il tuo corpo e la tua mente. Intanto non dimenticate che essere positivi e sorridenti è la mano di un santo per sentirsi molto meglio. Non cadere nell’errore di camminare tutto il giorno vedendo il bicchiere mezzo vuoto e accigliato, Capricorno, perché con quell’atteggiamento puoi chiudere alcune porte che sarebbero molto utili. Oggi potresti trovare qualcuno che ti sfida su un argomento che conosci bene e con cui ti occupi quotidianamente. Difendi le tue conoscenze e idee. Fallo convinto di avere ragione e tutto verrà fuori per chiedere bocca. Sii più sicuro di te stesso.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Se hai pensato a un problema che devi risolvere, Acquario, oggi passa un po ‘di tempo a riflettere e sorgerà l’idea per la soluzione definitiva. Qualcuno ti chiederà di aiutarli a fare un lavoro. È vero che avrebbe potuto chiedertelo ogni giorno, ma pensa che anche se è festivo forse ne vale la pena. Ti ricompenserà come non puoi immaginare. In campo sentimentale, se ora sei senza un partner, l’Acquario, oggi puoi incontrare qualcuno che ti eccita ma che non sarà il tuo amore definitivo. Questa persona è solo alla ricerca di compagnia e divertimento, ma è sincera, quindi se ti piace e ne hai voglia, buttati in una storia d’amore. Ti divertirai ogni giorno e lascerà un buon sapore in bocca. Quell’amore per cui sospiri verrà più tardi. Lo riconoscerai all’istante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi, Pesci, puoi ricevere un invito inaspettato. Anche se sei tentato di rifiutarlo, è nel tuo interesse accettarlo. Incontrerai nuove persone e tra loro una persona che ti interessa da tempo, ma con la quale non hai osato parlare per paura del rifiuto. Questo è in realtà il tuo più grande problema, che ti sottovaluti quotidianamente, non pensi di avere un grande valore quando in realtà hai molte qualità molto speciali. Oggi ti proponi di lasciarti alle spalle quei pensieri negativi che ti stanno rendendo amaro nel fine settimana. Ora è il momento di prendere decisioni che migliorino davvero la tua vita in ogni aspetto, Pesci insicuri. Fallo a modo tuo, non guardare troppo agli altri. Ognuno risolve come può quotidianamente i suoi conflitti. E se sei uno dei Pesci che cerca l’amore, oggi non è un buon giorno per i ricercatori.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Branko del 19 giugno: le previsioni di questa bella domenica proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.