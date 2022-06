Oroscopo Barbanera del 19 giugno: domenica spettacolare, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Se siete in partenza, la Luna in Acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti. Esperienze formative, contatto con idee innovative

Toro (21/4 – 20/5) – L’imprevisto è ciò che dà sapore alla vita. In amore, mentre qualcuno come un ladro esce dalla porta di servizio, qualcun altro fa un’entrata trionfale.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La giornata scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale, con la Luna in Acquario. Condividete con gli amici iniziative di ampio respiro.

Cancro (22/6 – 22/7) – Le priorità nella professione richiedono massimo impegno. Progetti azzeccati vi consentono di mettervi in luce. Sentimenti in sordina: non si può avere tutto.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Domenica nervosa sull’onda di tensioni fra il vostro partner e gli amici. Il lavoro rincara la dose, alimentando incertezze e senso di precarietà.

Vergine (24/8 – 22/9) – Incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostate tranquillamente ora progetti che si sviluppano nel tempo, senza farvi prendere dalla fretta.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Sostenuta dalla vostra fantasia e da un’energia forte, la creatività va al massimo, permettendovi di esprimere il vostro potenziale in idee originalissime.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Le discussioni in famiglia sono all’ordine del giorno ma per molti di voi non è una novità, anzi è una consuetudine. Verranno tempi migliori.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Vitalità e forza fisica vi daranno l’energia per uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dalla bella stagione.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Interessi filosofici e spirituali, forse in un’associazione umanitaria. È possibile che dobbiate aiutare qualcuno: fatelo senza fanfare né vanterie.

Acquario (21/1 – 19/2) – Amicizie e carriera vi danno soddisfazioni. Nei sentimenti, un bel calcio al passato e via, per ricominciare da capo, ma è più facile a dirsi che a farsi.

Pesci (20/2 – 20/3) – Il settore familiare vive un momento sereno, i cuori in coppia esprimono dei desideri molti dei quali si realizzano nel modo e nei tempi sperati.

