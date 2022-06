milan,-addio-a-bennacer?-“50-milioni-di-euro”:-chi-‘smonta’-il-centrocampo-rossonero

Milan sempre al centro del calciomercato. L’ultima notizia riguarda Ismael Bennacer, il centrocampista algerino, che potrebbe essere sacrificato dalla dirigenza rossonera: su di lui, infatti, piombano il Manchester United e il Manchester City. Il Milan potrebbe far cassa con lui per arrivare agli obiettivi di mercato, in primis De Katelaere. Certo, sarebbe un sacrificio non da poco.

Il punto è che l’algerino, con contratto in scadenza nel 2024, non ha ancora detto sì alla proposta di rinnovo arrivata dalla dirigenza rossonera, tre milioni di euro all’anno. E a farlo tentennare sono proprio le sirene che suonano in particolare dalla Premier League, sponda United. Insomma, avrebbe sul tavolo offerte migliori.

Così, in questo contesto, Paolo Maldini e Massara ragionano su una cessione, sulla possibilità di monetizzare subito evitando di perdere il centrocampista a parametro zero. La richiesta è di 50 milioni di euro, mica bruscolini. Come detto, oltre allo United, anche il City sarebbe interessato a Bennacer ed è pronto ad inserirsi nell’eventuale trattativa. In caso di partenza dell’algerino, il sostituto sarebbe Renato Sanchez, che andrebbe a completare il centrocampo insieme a Tonali, Adli, Pobega e il jolly Krunic. Nel frattempo, a Milano è atteso Divock Origi: arriverà la prossima settimana per le visite mediche e per la firma del contratto.