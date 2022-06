Isola dei Famosi | Allarme infermeria, “Non si regge in piedi!”: pericolo abbandono [VIDEO]

Ricovero improvviso a l’Isola dei Famosi: il protagonista rischia il ritiro ad un passo dalla finale del gioco.

Manca solamente una manciata di giorni alla finale de “L’Isola dei Famosi“, e per lo zoccolo duro dei naufraghi superstiti la vittoria diviene una prospettiva concreta, che si avvicina di ora in ora.

Mentre il pubblico del format si produce in sondaggi e previsioni, uno dei potenziali vincitori rischia di abbandonare il reality: le sue condizioni fisiche appaiono davvero preoccupanti. Al ricovero in infermeria, seguirà l’annuncio del ritiro?

Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis costretto ad abbandonare?

Nelle ultime ore la produzione del format ha prelevato uno stremato Nicolas Vaporidis da Cayo Cochinos, accompagnandolo poi in barca presso le strutture mediche a disposizione dei naufraghi. L’attore è apparso macilento e debilitato: dall’inizio dell’avventura in Honduras ha perso molto peso, e il suo fisico già esile sembra sopraffatto dalla prolungata privazione di cibo e comfort. I compagni preoccupati lo hanno aiutato a salire sull’imbarcazione, incoraggiandolo e salutandolo con atteggiamento protettivo.

L’attore di origine greca è da settimane considerato in pole-position per la vittoria del programma, ma i fan riscontrano che le sue condizioni rendano improbabile, per lui, l’ulteriore permanenza nell’atollo.

Non si prolunga di un mese uno reality come l’isola , sono tutti quelli entrati all’inizio sono tutti troppo deperiti. Nicolas non si regge neanche in piedi . — Mazzoli Elena (@MazzoliElena2) June 17, 2022

Un utente su Twitter protesta infatti: “Non si prolunga di un mese uno reality come l’isola , sono tutti quelli entrati all’inizio sono tutti troppo deperiti. Nicolas non si regge neanche in piedi!“. Per ora non conosciamo l’esito delle verifiche mediche a cui Nicolas si è sottoposto, né si hanno notizie circa il suo effettivo ritiro.

Sarebbe un peccato, in ogni caso, che uno storico naufrago del format abbandonasse a pochi giorni dalla conclusione. Secondo molti spettatori, Nicolas è stato il personaggio che più ha compiuto una concreta evoluzione umana e relazionale all’interno del reality, regalando al pubblico scorci di umanità oltre la strategia.

“Impavido, solitario… e di grande cuore. Un carisma da Leader che lo ha reso un punto di riferimento per il gruppo” FICA MUTIRÄO NICOLAS VAPORIDIS 💪🏻 #isola pic.twitter.com/XBhLstq8E2 — Francesca 💋 (@sonoingenua_) June 13, 2022

Scopriremo presto il futuro del protagonista di “Notte prima degli esami”: sicuramente la prova più ardua si è rivelata quella all’interno del format di Canale 5.

