Ilary Blasi, notizia choc | “È gravissimo”: ennesimo infortunio, via subito

Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. Un altro concorrente è dovuto andare con urgenza in ospedale, è a rischio la sua finale: sembra grave

Manca pochissimo alla finale dell’Isola dei Famosi. Il reality estremo ha avuto una durata inedita e ha messo a dura prova tutti i naufraghi che, oltre che con la fame, quest’anno han dovuto fare i conti anche con il maltempO. Le prove son sempre più difficili e resistere ai colpi di fame e di difficoltà non è facile: vince il più forte.

Nelle ultime ore, però, i telespettatori sono in allarme. Per Ilary Blasi un’ennesima preoccupazione, un naufrago è stato portato d’urgenza in ospedale e il suo futuro in Honduras è in dubbio. Ecco di chi si tratta.

Ilary Blasi deve vivere un altro ritiro?

Uno dei finalisti di questa incredibile edizione de L’Isola dei Famosi è Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina fino a prima del reality show era poco conosciuto e principalmente lo era per le sue vicende amorose, come quella con Diana del Bufalo. In Honduras, però, Edoardo è riuscito a far emergere tutto il suo carattere, dolce e deciso, che ha conquistato non solo il pubblico ma anche alcuni naufraghi.

Il fratello di Guendalina si gioca la finale con Carmen di Pietro, altra grande protagonista dell’edizione 2021/2022, e Nicolas Vaporidis. Tra lui e l’ipotetica vittoria, però, si è messo di mezzo un tremendo infortunio. Secondo quanto riportato da ThePipol, infatti, Edoardo Tavassi sarebbe stato trasportato in ospedale a causa di un gravissimo infortunio al ginocchio: il trasferimento avrebbe avuto carattere d’urgenza. Il magazine afferma poi che il naufrago ha salutato in lacrime i propri compagni di viaggio e di avventura, prima di recarsi in ortopedia.

Per il reality quella di Edoardo Tavassi, se venisse confermato il suo abbandono, sarebbe una perdita enorme. Il fratello di Guendalina, infatti, è uno tra i papabili vincitori e ad esserne consapevole è sia lui che i suoi avversari. Anche per Ilary Blasi sarebbe un colpo basso, poiché andrebbe a perdere uno dei pilastri di questa edizione de L’Isola. Per ora non si ha nessuna conferma da parte della redazione del reality show; se anche lui si ritirasse, però, sarebbe l’ennesimo ritorno in Italia a causa di un infortuni.

Con Roger Balduino e Marco Cucolo, senza dimenticarsi delle ustioni di Patrizia Bonetti, Edoardo Tavassi sarebbe il quarto naufrago infortunato durante il reality. La questione andrebbe quindi approfondita, soprattutto per il godimento da parte dei telespettatori.

