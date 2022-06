“esci-di-qui,-scappa!”:-avvertimento-per-marco-cucolo,-lo-aspetta-una-prova-terribile

Dopo il malore, è in arrivo un’altra batosta per l’ex naufrago Marco Cucolo: è bufera sui social dopo la rottura televisiva.

Un’uscita di scena del tutto inaspettata ha mortificato il pubblico de “L’Isola dei Famosi”: il naufrago Marco Cucolo, entrato in coppia con la fidanzata Lory Del Santo, ha infatti annunciato il suo ritiro ad un passo dalla finale. Marco Cucolo soffre infatti di calcoli renali, e le sue condizioni cliniche gli impediscono di proseguire il percorso nel format.

Il mite concorrente del format si è ultimamente visto rivolgere pesanti accuse dalla sua dolce metà. Reo di non averla schermata dagli attacchi del gruppo all’alba della sua eliminazione, Marco è stato invitato da Lory a far ritorno dalla sua famiglia, e la love-story sembra al momento compromessa. La showgirl ha dichiarato di aver patito per la mancanza di sostegno del compagno e, una volta fatto ritorno in Italia, ha rilasciato alcune indiscrezioni piuttosto lapidarie.

Lory Del Santo sul compagno Marco Cucolo: “Tra me e lui finirà per sempre!”

Secondo il portale “Pipol TV”, la showgirl Lory Del Santo non ha ancora smaltito la delusione per il comportamento del compagno. In un’intervista, a firma di Samuel Montegrande, la soubrette e attrice ha ammesso: “Io Marco non lo vedo e non lo sento da Lunedì. Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…“.

Ha poi asserito di non aver in alcun modo cercato il contatto con lui: “Perché dovrei farlo io? Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi. Credevo e speravo che ‘L’isola dei famosi’ fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più. Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro tutti. Invece lui, pur di non perdere i consensi, anche con gli altri naufraghi, ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo.”.

Il futuro della sua storia sentimentale con Marco è alquanto incerto, e l’attrice lo conferma: “Io credo che nella prossima puntata dell’isola, a livello umano cederò, perché comunque ci tengo tanto a lui e perché di base è una persona dal cuore buono. Però lascio una riserva. Se lui non riuscirà a dire le cose giuste che riescono a convincermi e ad entrarmi davvero nel profondo del cuore, credo sia definitivo: tra me e lui finirà per sempre.”.

Alcuni lettori hanno invitato il naufrago ad approfittare della situazione, prendendo la palla al balzo per sbarazzarsi di un presunto rapporto castrante. “Scappa!“, suggerisce un utente. “Andasse ad accendere un cero per essersi liberato!“, propone un altro.

Ci sarà margine per una riconciliazione tra i due?

