Vince McMahon si dimette dagli incarichi. Ecco chi è il miliardario fondatore della Wwe

Vince McMahon ha lasciato la guida della Wwe. Almeno per il momento. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato pubblicato sul sito della compagnia. Il miliardario 76enne ha deciso di lasciare i propri incarichi di amministratore delegato e presidente del consiglio d’amministrazione della World Wrestling Entertainment, la principale federazione di wrestling del mondo. La decisione non riguarderà l’ambito creativo, dove McMahon continuerà a operare.

Fino alla conclusione delle indagini interne sulla sua condotta, i ruoli lasciati vacanti saranno ricoperti ad interim dalla figlia Stephanie. Secondo il Wall Street Journal, l’uscita dalla compagnia di McMahon è indicata dagli azionisti come un grosso “fattore di rischio”.

L’indagine in corso

Alla base della decisione ci sono le indagini in corso su un presunto accordo firmato tra McMahon e un’ex dipendente della Wwe. Questo “contratto privato” impedirebbe alla donna di parlare della relazione con il fondatore della compagnia e di “screditarlo”.

Il Wall Street Journal ha infatti rivelato nei giorni scorsi che il cda della compagnia, ad aprile, ha avviato un’indagine indipendente su un risarcimento di circa tre milioni di dollari alla base di questa scrittura privata.

Come si legge in un’e-mail del 30 marzo inviata ai membri del consiglio di amministrazione della Wwe, McMahon assunse la donna garantendole uno stipendio di 100mila dollari l’anno, per poi raddoppiarlo dopo l’inizio della presunta relazione. Chi è Vince McMahon

McMahon è parte di una famiglia che si occupa di wrestling da tre generazioni. È cresciuto in un parcheggio per roulotte nella Carolina del Nord ed è entrato nella piccola compagnia di suo padre nel 1972. McMahon ha acquistato l’attività dieci anni dopo, quindi ha trasformato la World Wrestling Federation in un fenomeno globale. I programmi della Wwe (ex Wwf) sono trasmessi in circa 150 paesi e in più di 30 lingue.

Grazie a Vince McMahon il wrestling è diventato un business miliardario, che riempie i palazzetti per ogni puntata dei suoi show Raw e Smackdown. Sotto la sua guida questo sport è diventato una forma di intrattenimento (da qui la E di entertainment nell’acronimo della Wwe). McMahon ha trasformato in celebrità atleti come John Cena, Hulk Hogan, Rey Mysterio, Triple H e The Rock.

McMahon, secondo il conteggio in tempo reale di Forbes, ha un patrimonio di 2,3 miliardi di dollari. Nella classifica 2022 delle persone più ricche del mondo occupava la 1397esima posizione.

I numeri della Wwe

Lo scorso anno la federazione ha raggiunto numeri record. “Nel 2021”, ha dichiarato McMahon al momento della pubblicazione dei dati, “abbiamo raggiunto per la prima volta un traguardo significativo: oltre un miliardo di dollari di entrate. Abbiamo chiuso l’anno con una forte performance in ciascuna delle nostre linee di business. Questi dati riflettono il coinvolgimento di un pubblico più ampio, con la distribuzione su nuove piattaforme digitali, tra cui Peacock, e il ritorno dei fan ai nostri eventi live”.

Un successo attribuire anche alle strategie di marketing della compagnia. “Ci aspettiamo che alcune iniziative previste per il prossimo anno, come la concessione di licenze sui contenuti nei mercati internazionali, la monetizzazione di nuove serie originali e il passaggio all’organizzazione di eventi live negli stadi, espanderà ulteriormente la portata dei nostri marchi e aumenterà il valore dei nostri contenuti”.

L’articolo Vince McMahon si dimette dagli incarichi. Ecco chi è il miliardario fondatore della Wwe è tratto da Forbes Italia.