Terremoto a RAI 1 | Vanno via tutti e tre: caos per la prima serata [VIDEO]

RAI 1 nel caos completo: cambiano le carte in tavolo per i tre volti della rete, l’ultimo messaggio suona come un addio.

Ai piani di alti di Viale Mazzini fervono numerosi cambiamenti circa la linea editoriale di RAI 1. Dopo le ultime indiscrezioni, che prevedono un trasloco di massa dalla storica sede RAI al più tecnologico sito di Saxa Rubra, esplode un altro caso. Motivo della contesa è l’ambita conduzione del TG1 in fascia serale: tre nomi celebri sarebbero stati rimossi dall’incarico, e retrocessi nella meno prestigiosa fascia oraria delle 13.30.

La direttrice Monica Maggioni avrebbe infatti intenzione di ‘demansionare’ Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, affidando loro l’edizione della tarda mattinata. Francesco Giorgino si è congedato dagli spettatori del TG1 con una frase che lascia spazio a molti dubbi: vediamo cos’è accaduto.

Francesco Giorgino saluta il TG1 della sera: le sue parole impensieriscono il pubblico

Il giornalista Francesco Giorgino, già caporedattore della sezione “Interni” del TG1, regge il timone dell’edizione serale del programma dal lontano 2010. Lo storico volto della rete si è nella scorse ore congedato con i fedeli spettatori, pronunciando le fatidiche parole: “Termina qui l’edizione di prima serata del TG1. Grazie per la vostra attenzione, e arrivederci a tutti“.

Insolito saluto di chiusura di Francesco #Giorgino al termine del notiziario delle ore 20:00 del #TG1. Un saluto che sa quasi di un addio… 👀 pic.twitter.com/8o0GJYmwWr — TV Italiana (@TV_Italiana) June 15, 2022

Il conduttore ha condito il commiato con un eloquente saluto con la mano: che cosa sta succedendo dietro alle quinte dell’emittente? Secondo le prime indiscrezioni, la direttrice Monica Maggioni avrebbe retrocesso Giorgino, D’Aquino e Chimenti all’edizione delle 13.00, puntando su nuovi volti per rinnovare il format. Secondo “FqMagazine” i nomi papabili per la candidatura all’edizione delle 20.00 sarebbero quelli di Giorgia Cardinaletti e di Valentina Bisti.

Rileva inoltre Giuseppe Candela su “Il Fatto Quotidiano”: “L’indiscrezione circolata ieri a Saxa Rubra, rilanciata dal Corriere della Sera, dovrebbe essere comunicata oggi al comitato di redazione con le relative lettere di nuovo incarico. A fine mese la direttrice Monica Maggioni aveva chiesto ai cinque volti di punta del telegiornale di guidare in maniera alternata, una settimana per uno, la rassegna stampa del Tg1 alle 6.30, con la volontà di trainare uno spazio in difficoltà e alle prese con il nuovo schema del mattino.”.

Ancora non sappiamo se Francesco Giorgino accetterà di buon grado la retrocessione al meno ambito scampolo di informazione mattutino; a breve girò seguirà con ogni eventualità un comunicato ufficiale dalla rete.

