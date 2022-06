“ridotta-in-lacrime”:-shock-all’isola-dei-famosi,-un-accanimento-contro-di-lei

All’Isola dei Famosi l’hanno ridotta in lacrime e le hanno voltato le spalle. Che cosa sta accadendo a pochi passi dalla semifinale?

All’Isola dei Famosi qualcuno ha ridotto in lacrime una naufraga praticamente senza motivazioni. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo e cosa c’è dietro a questo accanimento.

Mancano solo due settimane al grande finale dell’Isola dei Famosi. All’ultimo televoto se la stanno giocando ancora Mercedesz Henger e Nick Luciani. I due sfideranno presumibilmente Pamela Petrarolo su Playa sgamadissima, che è pronta a rientrare ufficialmente in gioco per arrivare in finale.

L’unico finalista certo al momento è Nicolas Vaporidis, ma per quanto riguarda ciò che è appena accaduto l’attore non c’entra nulla perché si trovava in infermeria. Il gruppo si è comportato quasi come un branco e ha ridotto in lacrime proprio Mercedesz. Vediamo insieme che cosa è successo nel dettaglio e quali conseguenze potrebbe avere questo brutto gesto.

Isola dei Famosi: oltre all’infortunio, anche la beffa

I naufraghi hanno appena traslocato su un’altra spiaggia proprio su iniziativa di Vaporidis, che li ha trascinati tutti in questa nuova avventura. Dopo aver ricostruito tutto ed essersi stabiliti con le loro poche cose, alcuni di loro sono andati in mare per un’escursione.

Purtroppo durante questa piccola gita Mercedesz Henger si è ferita a una mano gravemente con un corallo ed ha cominciato a sanguinare, lamentandosi del dolore. Estefania, Maria Laura ed Edoardo non si sono preoccupati minimamente di come stesse Henger, tanto che l’hanno lasciata da sola a rientrare sulla spiaggia.

Mercedesz è delusa per essere stata lasciata sola dopo l’infortunio durante l’escursione. L’allontanamento di Edoardo le sembra sempre più evidente #Isola pic.twitter.com/P2MZjPWUKH — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2022

Mercedesz si è sfogata in confessionale piangendo e mostrando la sua mano fasciata con 4 punti dati in infermeria. Il pubblico ha capito che non stava fingendo e sospetta che ci sia stato quasi un accanimento verso di lei.

Gli spettatori che hanno visto Mercedesz ridotta in lacrime senza motivo, hanno iniziato a sostenerla improvvisamente e a simpatizzare per lei. L’esito del televoto potrebbe essere dunque ribaltato completamente e Mercedesz potrebbe spuntarla, proprio grazie a questa brutta avventura.

