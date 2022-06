Oroscopo Paolo Fox del 18 giugno: novità in amore questo sabato. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi puoi raggiungere una certa persona che è sfuggente in molte occasioni e che può essere interessante per un argomento professionale. Sarai in grado di parlare con lei, anche se non è di persona e quel contatto sarà positivo. Ottieni benefici. Non lasciare nulla al caso. Tutto ciò che riguarda il tuo partner e le tue relazioni amorose sono stabilizzate in modo da avere un momento di riposo e tranquillità. Non commentare apertamente la tua vita privata. Condividi le tue intimità con coloro che ti amano e il tuo mondo sarà pieno di colori.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se oggi mescoli persone che non sono clienti abituali nel tuo ambiente, le cose potrebbero non funzionare come ti aspetti, specialmente se si tratta di un gruppo sociale o politico. Prendi in considerazione le loro differenze e cerca di stabilire un dialogo. Ora farai quello che ti piace e non quello che devi fare per obbligo. I tuoi desideri di superare te stesso aumentano, ma devi stare attento a non esagerare, Toro. Se ti impegni a mettere in evidenza i tuoi talenti e a mostrarti come un professionista, ora ottieni la tua ricompensa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Se vuoi fare una buona impressione a prima vista, è importante mostrare fiducia e sicurezza in te stesso. Se lo accompagni con un sorriso, avrai molti punti guadagnati, non dimenticare. Applica questo soprattutto se si tratta di un nuovo lavoro. L’aiuto che hai chiesto all’Universo o alla Divinità viene da te, poiché l’energia dei pianeti ti magnetizza con buona fortuna. Con un piccolo sforzo sarai in grado di stabilizzarti economicamente. Gemelli, romanticismo e amore continuano a perseguitarti e piacevoli sorprese ti aspettano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sarai di umore migliore oggi e con sorprese abbastanza piacevoli in campo economico, il che significa la risoluzione di un problema che molto tempo fa ti causava molti mal di testa. Ora finalmente respiri con quella materia. Le questioni domestiche e familiari ti faranno andare e venire costantemente oggi. Inviti e attività sociali ti metteranno in contatto con persone chiave che possono giovare sia a te che alla tua famiglia. Organizzati in modo da poter fare del tuo meglio con il tuo tempo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Tutto andrà meglio oggi se ascolti una persona che ti dà consigli che devi prendere in considerazione, anche se pensi di avere ragione, non è del tutto vero. Essere difensivi non è la soluzione. Bisogna imparare ad ascoltare con serenità. Esprimi senza paura la tua verità. Assicurati che gli altri ricevano chiaramente il tuo messaggio. Non lasciare nulla in aria o in attesa di risoluzione. Sii diretto, ma molto diplomatico allo stesso tempo. Gli anziani ti sosterranno e contribuiranno al tuo benessere finanziario.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non ti piacerà sentire parlare di qualcosa che un membro della famiglia ha fatto da dietro, alle tue spalle, a tua insaputa. Ma è così e non dovresti dargli più importanza di quella che ha, poiché è qualcosa di non molto grave e in realtà non ha conseguenze importanti. Diventerà difficile per te ora controllare l’impulso di comprare e comprare. Accetta che ti piace spendere, riconosci il problema e trova una soluzione. Non disperare per i tuoi problemi economici, dal momento che puoi fare miracoli con i tuoi soldi quando lo proponi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Un tuo commento può andare troppo lontano oggi, quindi fai attenzione a ciò che dici e altro se è attraverso i social network. Qualunque cosa tu pensi non faccia male o sia solo una sciocchezza può ferire gli altri. Qualcuno potrebbe sentirsi influenzato da esso.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Rimarrai sorpreso dal silenzio di una persona che normalmente ti contatta molto frequentemente. Non cadere nell’idea che sia stato arrabbiato per qualche causa con te, non ha nulla a che fare con esso, quindi agisci con tutta la normalità.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Senti un’emozione speciale perché qualcuno che ti attrae molto oggi ti sarà vicino e avrai l’opportunità di esprimerti e mostrare chi sei. Può essere un appuntamento molto interessante, andare con entusiasmo e fiducia nel tuo fascino e nelle tue virtù.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Quel lato critico che avrai oggi dovresti cercare di essere più controllato soprattutto con il tuo partner o con la tua famiglia perché questo può facilmente rivoltarsi contro i tuoi interessi. Non fare critiche che non siano costruttive.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi cerchi la fiducia di una persona che di solito ti dà il suo sostegno e in quanto riversi tutte le tue speranze in modo che un problema personale che non vedi chiaramente sia risolto. Egli risponderà come ti aspetti e ti sentirai confortato o confortato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Forse in alcuni momenti senti una certa distanza dal tuo partner perché non sei d’accordo su qualcosa, ma è normale ed è solo una piccola crisi che non ha la minima importanza. Non preoccuparti tanto delle loro contraddizioni o delle tue.

