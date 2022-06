Iphone 13 | Attenzione a questo problema: è un bug molto pericoloso

Uno dei cellulari più desiderati e di ultima generazione, l’Iphone 13, ha un un problema piuttosto serio. Ecco cosa succede

È uno dei telefoni più comprati e ambiti, l’Iphone. La sua tecnologia è di ultima generazione e, complice il costo non indifferente, è diventato un vero e proprio status symbol. Negli anni, però, questo cellulare e l’azienda si sono distinti anche per progetti innovativi e all’avanguardia e i loro prodotti, normalmente, erano sempre sopra la media.

Nelle ultime settimane, però, studi hanno confermato la presenza di un problema piuttosto invadente e pericoloso, che riguarderebbe proprio l’Iphone 13. Massima attenzione, quindi, se possedete questo cellulare: ecco cosa può succedere.

Iphone 13: massima attenzione ai dati sensibili

A confermare i problemi di Iphone 13 è un rapporto fatto direttamente in Cina, dove sono localizzati i più grandi stabilimenti di produzione di questi prodotti. Se il nome sembra niente di che, infatti, questa problematica può avere grosse conseguenze a livello di usabilità. Essendo ormai il cellulare parte integrante della quotidianità di ciascuno, un suo problema a livello di utilizzo può avere conseguenze anche sul piano lavorativo. Sono infatti molte le persone che usano l’Iphone 13 come computer portatile, praticamente.

La questione, infatti, è lo schermo rosa. Secondo i rapporti, infatti, né gli aggiornamenti né il ripristino riescono a risolvere il problema dello schermo di Iphone 13, che diventa letteralmente rosa. Questo accade in modo intermittente e non sempre prende tutto lo schermo: a volte si limita ad alcuni blocchi isolati. Secondo gli studi, tutti i modelli della line-up 2021 sono coinvolti in questo problema.

Durante i momenti di schermo rosa, le icone della barra di stato e altre informazioni come l’ora rimangono sullo schermo. Questo fa pensare che non sia un problema di hardware ma di software: in questo caso, un aggiornamento da parte di Apple potrebbe risolvere il problema. Apple ha quindi voluto parlare di questo argomento, specificando che si tratta proprio di un malfunzionamento del software: l’azienda sta lavorando a un patch che dovrebbe risolvere il bug.

La paura dei consumatori è sempre la stessa: che i soldi spesi non valgano l’acquisto ma, soprattutto, che questi bug mettano in pericolo la sicurezza dei propri dati. Il blocco dello schermo, che diventa improvvisamente rosa, può infatti creare pessime conseguenze a livello di usabilità: il riconoscimento facciale non funzionerebbe più, così come la telecamera interna. Questo, se si protrae a lungo, renderebbe l’Iphone 13 parzialmente utilizzabile praticamente solo per le telefonate.

The post Iphone 13 | Attenzione a questo problema: è un bug molto pericoloso appeared first on Ck12 Giornale.